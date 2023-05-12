快訊

T1聯盟／擊敗艾夫伯、艾德 霍華德獲年度最佳外援

金曲獎主持人今年交棒韋禮安！他傻眼：金曲獎瘋了嗎

85歲李家同自曝罹癌！PSA指數超標一定是攝護腺癌？醫教2招預防

日本婦人兩年前突然失蹤 今找到遺體「被裝箱灌水泥棄屍」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本秋田市發現一具遺體，死者是兩年前失蹤的女性。圖擷自youtube
日本秋田市發現一具遺體，死者是兩年前失蹤的女性。圖擷自youtube

日本秋田市最近發生一起懸案。有民眾在某塊長滿雜草的空地內，意外發現遭到有具遭到水泥密封的屍體。經過警方鑑定後，確認死者是一位2021年6月失蹤的48歲女性，而且這塊空地的持有者，當初就是在當事者失蹤後，才突然購入土地產權，形跡相當可疑。

根據日本媒體「每日新聞」報導，女性遺體在被發現時，身上還穿著衣服，以膝蓋彎曲的狀態被裝在木箱裡，其餘空隙則灌滿了水泥。另外就在遺體附近，有找到一支手機。

報導指出，受害女性當初在埼玉縣，與某位48歲男性碰面之後，從此就失去消息。該男性在2021年9月，他曾經造訪秋田市不動產公司，急忙表示想立刻買下一塊土地，一週內就要簽約。而就在隔天，土地買賣還沒成交之前，男子就擅自開著割草機，去處理該處的草木。

往後仍持續有民眾目擊到男子在該空地整理、挖掘洞穴的行蹤。而土地則是在2021年12月才成交，用的是男子34歲妻子的名義。現在男子因為吸毒，正在坐牢服刑，日本警方則在偵訊過後，持續在該空地調查其他線索。

秋田 日本 棄屍

延伸閱讀

新宿歌舞伎町公廁賣春！嫌開房間太貴「拚速度嘴巴解決」

影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

假徵才真找小三？女應徵面試竟被要求「不能化妝還得是處女」

人妻外遇騙夫「生活費不夠」偷存再婚基金 被抓包一切都沒了

相關新聞

痛批「你們養育一個怪物」！俄婦女在普亭雙親墳上留字條被捕

俄羅斯法院11日判處一名聖彼得堡婦女2年緩刑，只因該婦女在總統普亭（Vladimir Putin） 父母的墳墓上留下一張...

日本婦人兩年前突然失蹤 今找到遺體「被裝箱灌水泥棄屍」

日本秋田市最近發生一起懸案。有民眾在某塊長滿雜草的空地內，意外發現遭到有具遭到水泥密封的屍體。經過警方鑑定後，確認死者是一為2021年6月失蹤的48歲女性，而且這塊空地的持有者，當初就是在當事者失蹤後，才突然購入土地產權，形跡相當可疑。

H&M重新插旗銀座 端出咖啡和家居用品賺疫後財

瑞典服飾零售商H&M周四在東京銀座開了一家新門市，是日本第一家有家居用品部門和咖啡店的門市。這個時間點距離該公司2018...

受刑人苦讀成辯論賽常勝軍 哈佛8年前辯輸能雪恥嗎？

8年前，一支由監獄受刑人組成的辯論隊意外打敗當時全美辯論賽冠軍哈佛大學，之後更連續擊敗長春藤名校隊伍。他們是如何辦到的？教練透露除了準備充分外，他們還有一項「祕密武器」是那些高材生所沒有的。如今哈佛大學決心雪恥，向受刑人辯論隊發出挑戰書，這次他們是否能扳回一城？

鬼魂的復仇？從「意外溺斃」到「謀殺」？泰國女星Tangmo離奇墜河案大翻轉

泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）在去年（2022）2月在和友人搭乘遊艇出遊時發生墜河意外，不幸溺斃。原先泰國警方以「過失致死」處理該案，但在調查過程中出現諸多疑點，陸續發現的證據也使得全案大翻轉...

房租月平均2.3萬台幣！搭帳篷抗議租金潮蔓延義大利六城市

近日義大利各地學校陸續出現學生在校園周遭搭起帳篷，抗議住房成本高漲。不料，這場搭帳篷的風潮卻引發口水戰，意外衍生出政治風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦