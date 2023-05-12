日本婦人兩年前突然失蹤 今找到遺體「被裝箱灌水泥棄屍」

日本秋田市最近發生一起懸案。有民眾在某塊長滿雜草的空地內，意外發現遭到有具遭到水泥密封的屍體。經過警方鑑定後，確認死者是一位2021年6月失蹤的48歲女性，而且這塊空地的持有者，當初就是在當事者失蹤後，才突然購入土地產權，形跡相當可疑。

根據日本媒體「每日新聞」報導，女性遺體在被發現時，身上還穿著衣服，以膝蓋彎曲的狀態被裝在木箱裡，其餘空隙則灌滿了水泥。另外就在遺體附近，有找到一支手機。

報導指出，受害女性當初在埼玉縣，與某位48歲男性碰面之後，從此就失去消息。該男性在2021年9月，他曾經造訪秋田市不動產公司，急忙表示想立刻買下一塊土地，一週內就要簽約。而就在隔天，土地買賣還沒成交之前，男子就擅自開著割草機，去處理該處的草木。

往後仍持續有民眾目擊到男子在該空地整理、挖掘洞穴的行蹤。而土地則是在2021年12月才成交，用的是男子34歲妻子的名義。現在男子因為吸毒，正在坐牢服刑，日本警方則在偵訊過後，持續在該空地調查其他線索。