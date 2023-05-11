UNIQLO母親節廣告超催淚！小丸子與母親對望 「2巧思」傳達細膩母女情

母親節即將到來，日本服裝品牌UNIQLO繼去年以《我們這一家》的廣告掀起話題後，今年再與《櫻桃小丸子》合作，以小丸子與母親作為主角推出系列廣告。滿版廣告吸引民眾目光，有人發現其中的小巧思後深受感動，更有人不禁落淚大讚「看完之後覺得暖暖的」。

日本UNIQLO與知名作品《櫻桃小丸子》合作，5月10日在《朝日新聞》的報紙上刊登母親節廣告。該廣告以小丸子與母親作為主角，除了放上兩人的圖片外，還有各自想對對方說的獨白，排版看似簡單，實則富有巧思。

細心的網友可以發現，小丸子與母親的版面雖被分配在報紙的第6頁及第23頁，中間隔著許多頁數，但若將單張報紙抽開，便能發現兩個角色其實被印在同一張紙上，兩人離彼此很近，互相凝視著對方。設計者利用報紙的特色，將母女之間微妙的距離拿捏得恰到好處，暗示著母女之間看似疏遠，實則相當緊密的關係，讓許多讀者為之感動。

另外也有人發現，看似是個人獨白的文字，抽開報紙後便能發現另一個驚喜，原來的兩段獨白也能被解讀成兩人的對話，以細膩的安排詮釋母女情誼。

許多人看到廣告後忍不住大讚，「看到廣告的時候，我差點哭出來，每個人的心中都有位小丸子啊」、「小丸子與媽媽看似在自言自語，其實是在進行對話，看完之後覺得暖暖的」、「真的哭了，現在當媽了，有太多事要思考了」、「正因為它是報紙，才能設計出這麼厲害的廣告」。

小丸子的獨白。圖／取自Twitter@UNIQLO_JP

小丸子的獨白

我的媽媽 很容易生氣 是個急性子 很會瞎操心 我不知道她在想什麼 但在我們內心深處 真的非常感謝她 雖然如此卻很難傳達給她 可能是因為我們太親近了 內心真正的想法 才會更不好意思說出口 但在我心裡 真的非常感謝媽媽

小丸子媽媽的獨白。圖／取自Twitter@UNIQLO_JP

媽媽的獨白