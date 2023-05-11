泰國警察酒駕撞電線桿害村莊停電 一僧侶疑在宿舍被熱死

一名泰國警察酒駕後撞毀一根電線桿，導致附近的村莊及寺廟停電，一名僧侶因此在宿舍內被熱死。

《8視界新聞網》據泰國頭條新聞報導，死者Phra Boon Chad患有肺部疾病，需要依靠藥物治療，且平時無法行走，都是通過電動車來活動。

據其他僧侶透露，Phra Boon Chad並沒有與他們一起去早晨的化緣，所以僧侶們就前往他的住處查看，卻發現他躺在地上已經死亡。

僧侶們也發現Phra Boon Chad死亡時赤身裸體，沒有穿衣服。同伴們因此推測他可能是想脫掉衣服以緩解夜晚的酷熱。

僧侶還表示，當時因為停電，沒有電風扇，Phra Boon Chad感覺到呼吸困難便回到自己房間。

僧侶們事後發現，停電是因為一名距離寺廟一公里的電線桿被一名酒駕的警察撞壞，導致周圍停電。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自「8視界新聞網」