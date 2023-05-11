終於跨過那條線！日本3歲女孩狂奔紀錄片曝光 「第一次抱到米奇」實現夢想

日本自本月8日起，將新冠肺炎從法定傳染病第2類降為第5類，與流行性感冒同級，許多防疫規定也跟著鬆綁。日本一名3歲小女孩也因此實現她的心願，過去只能跟米奇保持防疫距離的她，在解禁這天終於成功與米奇擁抱。女孩的母親也將兩人的「浪漫故事」剪成短片，網友們看見這一幕都感動不已。

迪士尼樂園是許多人眼中的夢幻國度，一入園就彷彿跳脫現實世界一般。日本一名母親是迪士尼的大粉絲，3年來多次帶著女兒入住迪士尼大使大飯店，但近幾年受到新冠疫情影響，園內有「禁止擁抱」的規定，每一次女兒要與米奇合照時，都必須站在指示線外，一邊保持防疫距離，一邊與米奇拍照。

從影片可見，女孩從2歲起就相當守規矩，每一次都在大廳內衝刺、暴走，原以為會直接撲向米奇，但她只要一看到指示線就會立刻煞車，站在線內遵守社交距離與米奇合影，但小手卻因興奮而不斷揮動，模樣相當可愛，一旁的工作人員也細心跟隨，深怕女孩會不小心摔跤。女孩的母親也將每一次的合照過程拍成影片，藉此紀錄女兒與偶像的「浪漫故事」。

隨著日本降級，女孩終於在3歲這年實現一直以來的心願，她與米奇之間再無「一線之隔」，看著偶像就在角落的另一端，女孩立刻暴衝飛撲到米奇身上，第一次成功擁抱自己的偶像，留下意義非凡的合照。母親透露，女兒第一次抱到米奇太開心了，後面又跑去多抱了一次，成功追星讓她相當激動。

溫馨的短片也融化一票網友，「看到最後抱到米奇的那個畫面，我真的哭了」、「以前她都只能停在黃線上，今天看到她張開雙臂跳到米奇懷裡，真的太感動了」、「看影片結果淚流滿面」、「最愛的米奇就在眼前，但她還是非常守規矩，真厲害」。