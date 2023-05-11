參加朋友婚禮還當伴娘！竟因455元紅包被絕交 泰女委屈吐苦衷

參加親朋好友的婚禮時，大部分人都會給予新人紅包祝福，但倘若是伴娘或伴郎，有些新人就會強調不用包。不過，泰國一名女網友日前參加朋友的婚禮，當天甚至擔任伴娘，但卻因為紅包只包500泰銖（約455元新台幣），朋友就因此生氣和她絕交。

根據泰媒報導，泰國一名女網友在社群軟體上發文，表示朋友近日在五星級酒店舉行婚禮，自己受邀擔任伴娘，婚禮當天從頭到尾都在幫忙。不過，該名女網友因為剛好失業，經濟狀況有些拮据，所以只包了500泰銖的紅包，因為再多包一點，自己就會面臨沒錢吃飯的窘境。

沒想到，婚禮結束後幾天，朋友就突然和她斷了聯絡，不僅打電話不接、傳訊息不回，就連臉書的好友關係也被解除。該名女網友相當無法接受，因為婚禮之前，兩人的關係明明很密切，平時會聊天、放假會約出去吃飯，甚至還會一起出門玩，「失業者找不到一份新工作，壓力很大，我們錯了嗎？」

貼文曝光後也吸引大量回應，不少網友紛紛安慰她，「用500泰銖看清一個人」、「有些新人還會說，擔任伴娘和伴郎就不用包紅包」、「篩選生活中的好朋友，有高品質的朋友就足夠了」、「500泰銖就算了，可以交新的朋友了」、「妳不需要在意這種人」。