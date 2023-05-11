日本新宿街頭驚現性感美女「站壁」一字排開！ 背後原因超心酸

不少港人到日本東京旅行時都會入住新宿的酒店或在附近購物。最近網上就瘋傳一段在新宿大久保醫院周邊拍攝的影片，當中有數十個少女整齊地在路旁排隊。但到底她們在等甚麼呢？有日本網友就揭發事情真相，背後原因令人心酸。

有日本網民最近在Twitter上公開一段晚上在新宿區立大久保醫院周邊拍攝的影片。當中看到多名美少女整齊列隊，每個人之間隔開數米站在路旁，低頭看著手機，像是在等待甚麼。新宿有很多百貨公司和名店，莫非是有甚麼超人氣的新商品發售？非也！

這些整齊「排隊」的美少女們不少都穿著迷你短裙，部份帶著口罩，也有部份沒有戴口罩。路上經過的男性們不時都會轉頭看她們。據分享影片的網友所指其實她們是「立ちんぼ」（「站壁」），為了賺錢而出售肉體。影片在網上瘋傳，有網友就表示「站壁」文化普及是因為少女們「交不起學費只好出賣身體」，也有指大部分少女們是因愛上牛郎而需要賺錢「進貢」給他們才出賣肉身。

當中有不少人提到現今兼職時薪約1,200円左右（約新台幣275元），若努力工作一天或許能賺到1萬円以上（約新台幣2288元）。而據說「站壁」的收費公價是1萬5千至2萬円左右（約新台幣3433至4577元），她們一天與數個客人進行性行為就能獲得約6萬至10萬円報酬（約新台幣1萬3733至2萬2889元）。因日本社會上對色情風俗的文化較為開放，不少少女因此選擇這種高收入的「兼職」。

其實除了這次瘋傳的影片之外，網上也流傳不少「實測」的照片及影片。只要男性接近女生、談好價錢就會一起到附近的酒店或網吧進行性行為，非常隨便。即使常有日媒報導「站壁」賣春的行為犯法，也有女性曾因此被捕，但這種文化似乎並沒有因此消亡。看到這些影片，也不難理解為何近年日本染上梅毒的年輕人人數上升啊……

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文章授權轉載自《香港01》