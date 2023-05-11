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中國遊客泰機場集體插隊 領隊一句話惹眾怒！陸網狂轟：好丟臉

香港01／ 亦然 YIRAN
圖取自抖音@惹不起的萍爺
圖取自抖音@惹不起的萍爺

大陸網友「惹不起的萍爺」在5月4日在抖音上貼出影片，表示在泰國烏塔保國際機場，一位中國女領隊霸佔了多個辦理行李託運的櫃檯，不斷地招呼著旅行團的團員從出口處穿越警戒線，不停地逆線插隊。她們的行為也導致守規矩的排隊隊伍經過半小時後仍是動也不動，其他旅客根本無法託運行李。

後來另一團的陸客看不下去，直接開口要求女子停止行為，誰料女領隊一句回嗆「我一個人代表一個團隊」，態度十分惡劣，然後繼續進行插隊的行為。據報導指出，泰國烏達堡國際機場不允許團體托運行李，旅客們需要自行排隊，因此領隊讓團友「平移排隊」的行為是違反規則。拍片者表示事件後，領隊有私下道歉，雙方也達成和解。不過就認為「本來是一件小事，而領隊態度十分惡劣才導致爭吵」。

影片曝光後，大陸網民也對領隊的行為和態度看不下去，怒轟「丟人丟到國外去了」、「這個過分了，一個人排隊全隊插隊，別人怎麼辦？」、「那我是不是可以代表我小區所有人排隊」、「還敢理直氣壯」、「素質有待提高」、「怎麼這麼熟悉？原來是做核酸時的套路」。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 機場

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