天氣太熱了！男從市場回家狂吹冷氣 「一陣頭痛」險引發急性腦梗塞

因天氣太熱，越南男子到市場買菜後狂吹冷氣，不料引發急性中風。

《8視界新聞網》據星洲網引述越南媒體《docbao》報導，該男子日前向平常一樣幫妻子到菜市場買菜，下午1點左右回家。由於天氣太熱，男子回家後在冷氣和電風扇前狂吹，試圖用最快的速度降溫。

不料，男子吹了幾分鐘後，突然感到頭痛暈眩。

報導表示，男子有高血壓病史，當時自己測了血壓卻發現血壓飆升至150/100mmHg，並立刻服用降血壓的藥。當他在服藥時，突然發現嘴巴左邊有麻木感，左半邊的身體也出現無力的症狀，嚇得他趕緊打電話給親友，協助帶他去醫院。

經醫院檢查後發現，該男子出現急性中風的現象，若是不治療的話很可能會變成急性腦梗塞。院方急忙為他施打溶解血栓的藥物，避免發生癱瘓、加重腦血管閉塞的情況。

經一周的藥物治療後，男子已恢復九成，可以正常工作和生活。

文章授權轉載自「8視界新聞網」