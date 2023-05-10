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網路交鋒！痛擊俄國駭客 美國：已破壞其軟體

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國聯邦調查局表示，俄羅斯間諜長年以來都透過駭客網站竊取超過50個國家的敏感資訊。（網路截圖）
美國聯邦調查局表示，俄羅斯間諜長年以來都透過駭客網站竊取超過50個國家的敏感資訊。（網路截圖）

美俄網路交鋒，美國再下一城！美國聯邦調查局表示，俄羅斯間諜長年以來都透過駭客網站竊取超過50個國家的敏感資訊，好在目前已經破壞了駭客的惡意軟體。俄羅斯的網路攻擊遍布全球，包括義大利、巴西、德國等多國都曾經受害。

間諜組織受俄雇用

CNN》報導，美國聯邦調查局表示，目前已經識破並破壞俄羅斯駭客所使用的惡意軟體「蛇」（Snake）。官員表示，美方認為這套軟體是俄羅斯主要的間諜工具，希望此次行動能將這套軟體從網路上剷除。

美國聯邦調查局官員表示，操作惡意軟體的組織為網路間諜組織「Turla」，長期受到俄羅斯聯邦安全局的雇用，20多年來將目標放在與北約相關的組織、美國政府機構和科技公司，並竊取大量資料。

然而，雖然美國聯邦調查局將其視為捷報，但也有研究人員薩德認為，FBI可能因為揭露該行動，變成「我在明、敵在暗」的狀況，而讓俄羅斯駭客提高警覺，反而失去對於網路攻擊的追蹤。他強調，「對付網路攻擊的方式跟對付實體犯罪應該有所不同」。

俄國駭客遍布全球

根據資安業者分析，去年偵測到1月至7月的大規模竊密軟體攻擊，其中有34個使用俄文的駭客組織參與相關攻擊，他們專門竊取Steam、Amazon與PayPal的帳號、以及加密錢包的資料，主要攻擊目標包括美國、巴西、印度、德國與印尼等國。

義大利總理梅洛尼三月出訪烏克蘭後，親俄國駭客組織「無名之輩」（no name）也發起大量網路攻擊，阻斷義國政府及銀行網站的服務。消息指出，該駭客組織去年成立，成立後立即針對烏克蘭及支持烏克蘭的國家展開一系列駭客攻擊。

共同社》報導，七大工業國集團（G7）本月即將在日本廣島舉行峰會，但自從今年三月以來，日本企業與中央政府、地方政府的網站頻頻遭到網路攻擊，出現無法進入該網站等狀況。網路安全中心（NISC）更警告，日本作為G7的主席國，相關機構都要提高警惕。

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