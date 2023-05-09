強吻不只一次！瘋狂騷擾女遊客 馬來西亞潛水教練被捕
一名25歲的中國女遊客到馬來西亞仙本那潛水時遭一名潛水教練強吻及性騷擾，女子忍無可忍報警，並通過社交媒體公開這名教練的惡行。
星洲網引述這名女遊客在Facebook發文，稱她5月5日到仙本那馬達京島潛水時，潛水教練多次在水中強吻她的臉頰。
教練上岸後還多次以微信聯繫她，詢問其酒店地址並約她出去。女遊客表示拒絕後，教練仍不斷向她發出騷擾訊息，稱希望她能與他單獨約會，她十分害怕。
女遊客也在帖文中附上了她遭遇強吻時的影片截圖、騷擾訊息截圖及報案書，並註明教練的姓名和潛導牌編號。據悉，他的潛水教練資格2019年12月31日已失效。
此事已在國際潛水愛好者聚集群組之間成為話題。
女子事後向安排行程的中國旅行社反映此事，並在6日早上到當地警署報案。
警方證實6日上午10點03分接獲女子報案，於7日凌晨12點50分逮捕涉嫌非禮的27歲的兼職潛水長。
警方目前已申請延長扣留該名嫌犯至5月11日，並以刑事法典第354條文（使用暴力非禮）調查此案。
女子報警後於6日前往斗湖飛機場乘搭航班飛往吉隆坡，接着轉機回國。
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文章授權轉載自《香港01》
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