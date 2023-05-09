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有驚無險！澳婦叢林失蹤5天 靠「送給媽媽的禮物」保命終獲救

香港01／ 香港01記者喬納森／報導
搜索隊5天後發現莉蓮的蹤影，從直昇機看到她向搜索人員揮手。 圖／取自推特＠Victoria Police
搜索隊5天後發現莉蓮的蹤影，從直昇機看到她向搜索人員揮手。 圖／取自推特＠Victoria Police

澳洲1名女子在駕車前與母親見面途中，誤闖入掘頭路，車子更陷入泥濘中動彈不得，加上手機覆蓋不到，只能留在車內等救援，其間她只靠吃棒棒糖及零食充飢，卻沒有帶水，幸好後來記起帶了一瓶酒送給母親，於是靠這些東西維持生命，5天後終獲救，身體只有輕微脫水情況，並無大礙。

綜合外媒報導，涉事女子為48歲莉蓮（Lillian），她在上月30日駕車經過維多利亞高地一帶偏僻叢林，誤闖開進了一條掘頭路，車子更陷入泥濘中動彈不得，加上當地手機覆蓋不到，未能用電話求救。

莉蓮由於身體狀態不佳，她決定留在原地等待救援。而她的車內只有零食，並沒有帶水。其間她靠這些零食和一些棒棒糖充飢，以及一瓶酒來維持生命所需。

警方指莉蓮的家人在她失蹤後已立刻報警，警方派出搜救隊在她的住所附近展開大規模搜索，終於在5天後發現莉蓮的蹤影，從直升機看到她向搜索人員揮手，當時她距離最近的市鎮有60公里。

警方指莉蓮原本並沒有出遠門打算，因此車上只有一些零食，而那瓶酒是送給媽媽的禮物，沒料到成了她的救命草。事後莉蓮被送院檢驗，只有些脫水現象，身體並無大礙。目前她正在醫院接受治療，仍在觀察中。

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文章授權轉載自《香港01》

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