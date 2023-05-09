聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京名表店遭搶 損失逾2千萬

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

日本放送協會（NHK）等日媒八日報導，東京銀座名表店當晚約六點卅分，遭數名戴白色面具的男子持刀搶劫，砸碎展示櫃後搶走多支名表，損失至少一億日圓（約二二七五萬台幣），至少百支名表遭搶。消息人士指稱，警方已在東京港區的赤坂逮捕四名涉案男子，其中三人是主謀。

案發地點位於東京地鐵銀座站以西四百公尺處，當地道路兩旁精品店和餐廳林立。

數名男子闖入銀座主要街道的名表店，持刀喝令店員「快趴下，否則宰了你」，接著砸碎展示櫃洗劫名表，再搭上接應的車輛逃逸。所幸店員並未受傷。

東京警視廳目前朝搶劫案的方向偵辦，據稱入店搶劫的人數是三人。做案過程的影片也在網路上瘋傳，可看見有許多路人目睹，但似乎呆若木雞。

一名在附近工作的五十多歲男子指稱，戴白色面具的三名男子闖進店內洗劫名表，隨後搭白色車輛逃逸。銀座人多、車多，根本沒想過會發生搶案，「實在很可怕」。

東京 搶劫 餐廳

延伸閱讀

林子閎東京撩妹掀暴動 人群恐懼發作吐心情：恐怖

新北公有市場結合旅遊路線 集章留言可抽東京來回機票

鄧麗君逝世28周年音樂會 海外歌迷回歸筠園

張國煒擬列調查有無超時、疲勞駕駛 民航局：各項程序進行中

相關新聞

南韓統一教睽違3年辦國際集體婚禮 記者欲採訪遭喝止「別亂拍！」

世界和平統一家庭聯合會（統一教）7日在韓國加平舉行睽違3年的國際集體婚禮。現場戒備森嚴，前往現場試圖採訪的日本記者遭到嚴...

東京銀座名表店爆蒙面搶案 已有4人被捕 犯案影片瘋傳

日本NHK報導，日本東京銀座名表店當地時間8日傍晚6時30分左右，遭數名戴白色面具的男子持刀入內行搶，砸碎展示櫃搶走許多...

台日韓教育界對元宇宙躍躍欲試 儘管可行性仍令人質疑

儘管元宇宙相關技術在設法找到真實世界裡的可用之處上仍面臨難題，亞洲的教育業者卻正嘗試踏入該領域。從台灣、日本到南韓，各國...

改善風暴預警系統 NASA成功發射2顆監測衛星

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天成功發射2顆小型監測衛星，以從紐西蘭的一座基地追蹤熱帶風暴。這項計畫旨在改善對毀滅...

東京車站咖啡罐炸開釀2傷！49歲中國籍男子遭逮捕稱「裝了洗潔劑」

日本東京都足立區西新井車站稍早傳出咖啡罐爆裂導致兩人受輕傷。讀賣新聞報導，警方目前已透過監視器影像尋獲將咖啡罐放置後離去的...

熱爆！越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫破攝氏40度創新高

美國CNN報導，隨著熱浪在整個周末席捲東南亞國家，越南、寮國和泰國首都曼谷氣溫紛紛飆破攝氏40度創下新高，當地高溫也因造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦