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東京名表店遭搶 損失逾2千萬
日本放送協會（NHK）等日媒八日報導，東京銀座名表店當晚約六點卅分，遭數名戴白色面具的男子持刀搶劫，砸碎展示櫃後搶走多支名表，損失至少一億日圓（約二二七五萬台幣），至少百支名表遭搶。消息人士指稱，警方已在東京港區的赤坂逮捕四名涉案男子，其中三人是主謀。
案發地點位於東京地鐵銀座站以西四百公尺處，當地道路兩旁精品店和餐廳林立。
數名男子闖入銀座主要街道的名表店，持刀喝令店員「快趴下，否則宰了你」，接著砸碎展示櫃洗劫名表，再搭上接應的車輛逃逸。所幸店員並未受傷。
東京警視廳目前朝搶劫案的方向偵辦，據稱入店搶劫的人數是三人。做案過程的影片也在網路上瘋傳，可看見有許多路人目睹，但似乎呆若木雞。
一名在附近工作的五十多歲男子指稱，戴白色面具的三名男子闖進店內洗劫名表，隨後搭白色車輛逃逸。銀座人多、車多，根本沒想過會發生搶案，「實在很可怕」。
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