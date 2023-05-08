恐怖影片曝！俄國遊樂區飛天轉椅突崩塌 遊客重摔在地釀20傷
俄羅斯位於奧倫公園內的遊樂設施於上週六（6日）發生一宗驚悚事件，遊樂設施在運轉過程中，因不明原因導致失控崩塌，導致遊客從遊樂設施重摔在地，造成20人受傷，其中3人傷勢嚴重，事故現場傳出尖叫聲，遊樂場瞬間「笑聲變慘叫。」
綜合俄媒報導，上週六俄羅斯奧倫公園內的旋轉飛椅設施運轉到一半時，因不明原因失控，導致中柱突然整座崩塌，還在空中玩耍的遊客，瞬間被拋往地面和設施的基座，當時旋轉飛椅上至少有12名兒童，本起意外造成20人受傷，包括12名兒童與8名成年人，其中12人住院治療，有3人傷勢嚴重仍在搶救中。
影片中顯示，事發後，現場一片混亂，園區充滿呼救聲與淒厲的尖叫聲，使原本歡樂的氣氛在一聲巨響後變調，不少家長馬上衝進事故現場找小孩，當時父母驚慌救援，試圖搬開座椅拉出受困孩子。
俄羅斯當地衛生局表示，這起意外事件導致20人受傷，其中一名27歲女性頭部、腹部受創、全身多處骨折，與另一名10歲孩童皆受重傷，幸好沒有人在事故中身亡，目前檢警已將遊樂園負責人帶回調查，以釐清責任歸屬，也表示將會持續針對該樂園的安檢進行調查，詳細的事發肇因還有待後續釐清。
根據俄羅斯當地媒體報導，有消息人士稱，這座飛天轉椅最近才安裝於遊樂園中。
Carousel ride collapses in Orenburg, Russia due to mechanism malfunction. pic.twitter.com/00iMQ9y3SC— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 6, 2023
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