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影／沒錢又想要搭飛機 38歲男子開貨車闖閘門入侵那霸機場

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子因為沒錢但又想搭飛機，於是開貨車闖入沖繩那霸機場。圖擷自youtube
一位男子因為沒錢但又想搭飛機，於是開貨車闖入沖繩那霸機場。圖擷自youtube

近來星宇航空延誤事件，成為許多人議論的焦點。無獨有偶，沖繩縣那霸機場最近也發生一起航空糾紛，有位民眾為了想搭飛機，竟然自己開車闖入機場內，結果導致航班同樣發生誤點狀況，引起許多人對機場安全上的疑慮。

根據日本媒體「NHK」報導，一位居住在沖繩縣讀谷村的38歲物流業男子大城玲央，7日在未經許可之下，駕駛貨車經由航廈北側的閘門闖入那霸機場，並潛入到當時停靠的客機內。所幸機場人員及時發現，地勤緊急制服了大城，將人交由機場員警逮捕。

大城供稱，自己因為沒錢，但又想搭乘飛機的關係，所以才會擅闖機場。男子車上並沒有發現危險物品，不過本來應該要上鎖的閘門，有遭到破壞的痕跡。這起意外野造成一部分航班誤點，所幸混亂規模不大。

對於這起事件，日本網友們則表示「竟然那麼簡單就闖入了，安全堪慮啊」、「居然突破大門進入，這到底在想什麼，被當成恐怖份子也不奇怪」、「這跟恐怖份子差不多等級了，機場因此關閉也不奇怪」、「接下來面臨賠償，他會更沒錢」、「雖然不是爆炸攻擊，但還是得檢討安全疑慮」。

日本 沖繩 航班

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