27歲女放棄金融業飯碗改當「修車妹」 苦修技術讓家族事業起死回生

新加坡一名年輕女子放棄金融領域工作，改行當「修車妹」接管父親修車行，讓家族生意「起死回生」。

27歲的陳美玉2020年畢業於新加坡國立大學語言系。學生時期到外國交流的經驗讓她對金融與創業的工作產生興趣，並在畢業後到風險投資和創投領域工作。

儘管在公司發展良好，但自己一直無法從中找到滿足感，加上父親的生意因疫情受創，她毅然辭掉工作，2021年到父親的修車行店幫忙。

「反正我的專業就是幫助創業公司發展。我就想說不如回到店裡試一下，看看可否讓公司『復活』。」

店面一度斷電存款歸零

當美玉加入時，修車行的生意正處於低谷。在新加坡實施疫情阻斷措施期間，雖然修車行被列為必要服務可以照常營業，但由於公眾大量減少外出，也就沒有人開車，更不用說換輪胎等。

「生意差到根本沒人來，有一度我們完全沒有錢支付供應商。我要求他們多給我們一點時間分期付款，或者早上給我輪胎，晚上我賣出去再給錢。水電、無線網路也曾被切斷過，銀行裡面的錢是『零』。」

由於付不起薪水，公司還被迫開除員工。店裡一度剩下美玉、父親及一名汽車維修師傅。

陳美玉轉行後努力學習修車技術。圖／8世界新聞網記者沈思宇拍攝

獲頒電動汽車專家安全證書

當時，作為一張「行業白紙」的她，為了盡快上手幫助父親分擔工作、解決眼前的經濟困難，美玉使用了技能創前程培訓補助到義安理工學院進修短期課程，加深自己對汽車專業知識的理解。

如今的她不僅掌握多張技術認證，還獲得由陸路交通管理局和義安理工學院聯合頒發的國家電動汽車專家安全證書。

這不僅讓她有能力協助修車，還能投入在行銷內容的創作上，吸引更多人關注店面。

「因為生意差，所以我就開始瘋狂地做行銷，Facebook、TikTok、Instagram，什麼免費的平台我都去嘗試。通過影片教大眾如何保養和護理汽車、輪胎等，從而吸引他們到店面。」

如今，公司的Tik Tok帳號已有約7000人關注，其中一隻影片更獲得逾17萬的點閱次數。

美玉坦言，社媒帳號的設立和行銷效果並非立竿見影，但確實有慢慢吸引更多顧客到訪，幫助生意回升。

陳美玉也經營社群媒體，藉此吸引大眾目光。圖／取自TikTok@pitstop.tyres

曾面對顧客惡意批評

作為一個在男性主導領域工作的女性，美玉透露自己曾面對歧視和顧客的惡意評論。

「有一次，一名顧客當著我的面講我很笨，把好好的一份工作辭掉來賣輪胎，他說我毀了自己的未來。」

也曾有外國批發商在美玉表明自己是老闆的情況下，仍拒絕和她溝通，堅持要和「男老闆」說話。

對於這一類行為，美玉不曾受到影響。

「大部分的顧客包括同行都很好，很鼓勵我做這份工作。他們很欣賞有一個女生那麼年輕，可以接受這麼骯髒的工作。」

而今生意逐步好轉，美玉覺得十分安慰。對於未來，她希望能盡快還清所有的債務，並將店面發展成新加坡第一且最專業的修車行。

美玉說，對於這個決定，自己從未後悔過。她還鼓勵更多人勇敢追求夢想，不要被別人的議論左右。

陳美玉的修車技術相當了得。圖／8世界新聞網記者沈思宇拍攝

文章授權轉載自「8視界新聞網」