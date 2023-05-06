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保鮮盒裝過咖哩「染黃污漬超難洗」 日本業者曝1妙招清潔溜溜

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜歡吃咖哩，但咖哩留下的污漬因為很難清洗而讓人傷透腦筋。示意圖／ingimage
許多人喜歡吃咖哩，但咖哩留下的污漬因為很難清洗而讓人傷透腦筋。示意圖／ingimage

咖哩是許多家庭的晚餐首選，不僅烹調方便，還能一連吃上好幾天。然而，咖哩的醬汁卻是許多婆媽眼中的「大麻煩」，不僅噴到衣服上超難洗，盛裝的容器也很容易留下污漬。近日，有日本業者提出「最強解方」，只要簡單幾個步驟，就能讓裝過咖哩的保鮮盒變得清潔溜溜。

許多人煮了咖哩後因無法在一餐內吃完，便會使用保鮮盒將咖哩分裝，以便未來分天食用，但裝過咖哩的保鮮盒會被「染色」，原本透明的盒子總會變得黃黃的，不僅很難洗乾淨、外觀也不太好看。對此，日本業者分享「超實用清潔法」，只需要水、清潔劑、廚房紙巾，就能讓保鮮盒恢復原貌。

日本業者在文章中分享清洗方式

步驟一、裝過咖哩的保鮮盒先清洗過一次

步驟二、將清潔劑擠入保鮮盒中，並裝入半滿的水

步驟三、把一張廚房紙巾撕開後放入保鮮盒內，再蓋上蓋子

步驟四、將保鮮盒拿起來搖晃，過程約30秒

步驟五、打開盒蓋、拿出廚房紙巾，並用清水沖洗保鮮盒

步驟六、保鮮盒變得乾淨溜溜

簡單幾個步驟就能讓泛黃的保鮮盒「重獲新生」，超狂的清潔法也讓網友大讚，「簡直是魔法啊！」、「竟然是用廚房紙巾，下次我也來試試看」、「我爸以前也是這樣洗的」、「今天剛好煮咖哩，也來用用這方法」，也有人分享小撇步，「使用微熱的水好像更能洗乾淨」、「如果擔心有異味，也可以再用鹽水搖晃去除味道」。

日本 紙巾

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