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夫婦吵架男踢死8月大女兒　醫科生妻絞碎嬰屍滅跡還裝袋

香港01／ 撰文：夏洛特
圖為嬰兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為嬰兒示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

俄羅斯日前發生駭人聽聞的倫常命案。有年輕夫婦在家中爭執，丈夫起腳攻擊妻子時，意外踢中8個月大女兒，女嬰即時呼吸停頓，完全沒有反應。身為兒科實習醫生的妻子見狀，非但沒有即時將女兒送院救治，反而在確認女兒死亡後，與丈夫用刀具及電動絞肉機肢解屍體，試圖製造女嬰遭綁架失蹤的假象然後報警。警員上門調查時，發現染血兇器及13袋裝有人體組織的膠袋，即時拘捕這對冷血夫婦。

綜合外媒報導，事發於上周五（4月28日），俄羅斯羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）某公寓內，23歲醫科生阿納斯塔西婭．邁博羅達（Anastasia Maiboroda）和33歲任職蜂蜜公司經理的丈夫雅科夫．邁博羅達（Yakov Maiboroda）在家中發生口角，雅科夫試圖毆打並起腳踢阿納斯塔西婭，卻意外踢中走到他身前的8個月大女兒萊諾奇卡（Lenochka），這下重踢令女嬰即時停止呼吸。

身為兒科實習醫生的阿納斯塔西婭查看女兒心跳，發現她已經當場死亡。但她非但沒有報警，反而和丈夫商討如何隱瞞罪行。夫婦合力用刀及電動絞肉機肢解處理女兒屍體，然後裝進袋子中。之後，他們報警謊稱女兒失蹤，報稱懷疑遭到不明人士綁架。

警方上門搜證時認為邁博羅達夫婦有可疑，於是以涉嫌謀殺罪拘捕他們。警方聲明指在公寓內搜出染血刀具及13袋裝有女嬰遺體的塑膠袋，又在拆除下來的絞肉機零件中發現血跡。據當地媒體報導，執法人員搜證時，在見到作案工具及裝滿人體組織的膠袋後，就連經驗豐富的警員亦被嚇倒。

警員向鄰居詢問相關情況時，有人透露邁博羅達夫婦於大約半年前搬到案發公寓，單位內時常爆發爭執及傳出尖叫聲，有鄰居曾感到不安並通報相關社會服務部門，而社會服務部門在過去數月也曾數度登門拜訪。及至案發當日，有鄰居聽到單位內再次出現嘈吵聲，「感覺丈夫比平時更暴力，最後爭執聲和嬰兒哭聲突然停止」。

目前，警方已對涉案夫婦提起刑事訴訟，他們將被還押候審至6月28日。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯

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