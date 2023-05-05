泡澡時通話「手機掉浴缸」！16歲少女觸電亡 朋友意外聽到最後慘叫
一名16歲的義大利少女邊在泡澡時一邊充電一邊使用手機，一個不小心把手機掉入浴缸中，竟讓她觸電而死。
意外發生在本月2日晚上；《8視界新聞網》根據《每日郵報》的報導，這名少女卡提羅（Maria Antonietta Cutillo）當時獨自一人待在義大利南部城市蒙泰法爾喬內的住家。
案發當時，她一邊泡澡，一邊用著正在充電的手機跟朋友打電話。途中她不慎將手機掉落到浴缸中，導致設備短路，自己因此觸電身亡。在電話那一頭的朋友在聽到慘叫聲後，覺得不對勁立刻報警，警員趕到時少女已經無力回天。
根據警方初步調查，推測卡提羅是遭電擊身亡，而其遺體也被送往醫院太平間，以進行驗屍程序。
據悉，類似事件並非首遭；在2020年，法國一名15歲女學生也因充電中的手機滑入水中而被電死。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言