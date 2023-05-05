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揪「3人行」被拒絕…變態夫與5網友聯手 對妻下藥性侵長達8年

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新加坡一名男子合夥其他人，對自己的妻子下藥性侵，時間長達8年之久。示意圖／ingimage
新加坡一名男子合夥其他人，對自己的妻子下藥性侵，時間長達8年之久。示意圖／ingimage

新加坡一名42歲的男子與五名網友合謀，八年來陸續對自己的妻子多次下藥並性侵，被新加坡法院判處29年監禁和24下鞭刑

同另兩人性侵別人妻子或前妻

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網CNA報導，化名J的被告與五名男網友合謀對自己的妻子下藥並性侵長達八年，同時再與另兩人一同性侵別人的妻子或前妻。

承審此案的法官稱被告為「一名違背婚姻且惡劣的性變態」；男子在這起案件中面對多項控狀，他於4日對五項有關合謀性侵和一項性侵罪狀表示認罪，法官在下判決時也將另11項罪刑考慮在內。

根據訴狀，該名男子是一位保安，他與今年41歲的妻子在2008年結婚後育有四名孩子。男子曾詢問過妻子是否有興趣「三人行」但遭拒絕，於是想出對自己的妻子下藥，再與他人「共享」的計謀。

與被告串謀的四名男子去年11月被判坐牢13年半到22年不等。其中三人也被判20下鞭刑，另外一人因為年齡超過50歲而不能鞭刑。至於另外兩名男子，其中一人去年1月被判，另一人的案件還在審訊中。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 性侵 家暴 鞭刑

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