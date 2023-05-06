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影／乘客快趕不上飛機 ANA空姐幫提行李「穿高跟鞋狂奔1公里」及時抵達

聯合新聞網／ 綜合報導
一位中國網友在日本搭機時，因故差點趕不上，但空姐幫他拿行李趕路下總算即時抵達登機門。圖擷自twitter
一位中國網友在日本搭機時，因故差點趕不上，但空姐幫他拿行李趕路下總算即時抵達登機門。圖擷自twitter

日式服務向來以細膩、周到聞名，往往在許多不經意的小細節上，可以看到他們世界頂尖級的服務水準。近來就有中國網友，分享一段日本航空的服務影片，獲得許多迴響。

根據日本媒體「DIAMOND online」報導，定居東京12年，前網易新聞（日本）總編輯「東京溫哥」，近來在twitter上分享一部影片，表示他有一位朋友，最近得從東京都搭全日空（ANA）班機飛富山縣出差，但因為路程上的一些變故，使得那位朋友到機場時，飛機已經幾乎要起飛了。

機場人員知道他的狀況後，就有一位空姐幫他提行李，以十萬火急的速度衝向登機門，總算讓他能夠順利趕上飛機。東京溫哥強調，這段影片之所以打動他，是因為這件意外完全出於乘客自己，但服務人員卻願意穿著高跟鞋，和他跑了近一公里路程趕送行李，且路上還不忘指引乘客可以搭乘手扶梯，還全程滿臉笑容。如此周到的服務精神，讓他忍不住想問，如果有人認識這位空姐，希望能代為轉達他們的敬意。

許多網友看了影片，紛紛表示「最愛ANA ，沒有一次是失望的」、「還有個小細節，空姐跑到一半累了，想把行李放到地上拖，結果發現太慢了，又抬起來繼續跑」、「剛參加工作時候在一家中日合資企業，進入公司不久我師父(中國人）對我說的一句話至今記憶猶新：遇到問題，日本人和咱們最大的區別在於日本人總是更多的替對方著想，而我們首先想到自己」。

不過也有人質疑，為什麼拍攝者不自己拿行李，或影片是不是有造假嫌疑等等。對此東京溫哥也回應，當時他朋友根本沒想到空姐，會拿著他的行李就直接跑起來，且日本服務業替乘客著想，本來就不會讓客人自己搬重物。稍後他也收到ANA官方私訊，表達感謝與希望能借用這段影片向內部員工分享等等，證明了影片並非劇本擺拍。

日本 ANA 空服員

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