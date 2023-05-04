男星整形12次死亡是假消息？外媒爆「查無此人」：照片疑是AI生成

加拿大男星Saint Von Colucci為了長得更像南韓偶像天團BTS的成員Jimin（智旻），不惜砸下22萬美元（約新台幣675萬元）動了12次整形手術，結果在南韓一家整形醫院因手術併發症離世。然而，最先刊出報導的英國「Daily Mail」在受到質疑後已悄然下架文章，跟進報導的美媒「TMZ」更指出「這是一篇假新聞」！

「Daily Mail」日前報導宣稱，Saint Von Colucci的公關Eric Blake透露，他於4月23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世。隨後海內外多家主流媒體也跟進報導此消息。

然而，美國「iHeartRadio」於4月25日報導中提出質疑，包含駐首爾撰稿記者Raphael Rashid、印度《滾石》雜誌助理編輯Riddhi Chakraborty等人都懷疑新聞造假，甚至認為「Daily Mail」使用到的至少2張照片是AI生成圖像。

「Daily Mail」隨即在26日下午將原文下架刪除。儘管「Daily Mail」至今未證實作出回應，但據消息人士稱，編輯認定其紐約記者Ruth Bashinsky受騙，整篇報導都是假新聞。

曾跟進報導的「TMZ」在27日發文勘誤，指這則新聞是一個「大騙局」，甚至可能根本沒有Saint Von Colucci這個人。而韓媒「MBC」獨家向南韓警方求證，首爾警察廳暴力犯罪調查隊回應稱，近期未接獲在整形手術後死亡的案件。

「MBC」還指出，最初報導中提到的受訪者、公關人員Eric Blake，無論是在IG或Twitter等社媒平台都沒有看到類似用戶。網路上搜查到一篇2022年1月發表的報導，指Saint Von Colucci自2019年開始到南韓演藝圈發展，並即將發行專輯。「MBC」詢問南韓大型線上音樂串流平台Genie Music和Melon人員，皆獲得平台未上架這張專輯的回應。

加拿大駐韓大使館則透過電郵回應，表示目前仍在確認事實當中，暫時無進一步消息。

文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」