印度人口超越中國成為世界第一！人口爆炸背後的9個關鍵挑戰

根據聯合國（UN）的統計，印度（India）人口已經在2023年4月正式超越中國（China），成了全球人口第一大國——在過去，自1950年聯合國有人口統計數據以來，中國一直都是全世界人口最多的國家，它還在2019年突破14億人，成了史上第一個人口突破14億人的國家。

不過，中國自1979年隨著改革開放推行、實施一胎化政策的影響，到近代年輕人愈來愈不願意生小孩，使得中國人口被印度超越的事實成了指日可待的事。根據統計，印度和中國的人口總和，就佔了全世界80億人口的1／3以上。

值得注意的是，印度目前是全球第5大經濟體，也是成長最快的經濟體，它的人口增長在社會和經濟上都有非常重大的實質意義，《Pew Research》研究發現，但也正是因為人口的爆炸，印度也面臨了一些關鍵挑戰。

1、自1950年以來，印度的人口增長超過10億人

圖／1950年以來，印度的人口增長超過10億人。Pew Research

有鑒於印度在2011年後，就沒有進行過最詳盡的人口普查，因此很難知道確切的實際人數，但聯合國根據出生比率的估算，確認印度人口已經高於14億，超過歐洲與美洲的總人口數，且在中國人口減少的同時，印度人口依然持續增長。

根據聯合國的中等出生率（medium variant）估計，到2029年左右，印度人口會超過15億，並持續緩慢增長，約2064年會達到17億人口的高峰。

2、25歲以下人口佔印度總人數的40％以上

圖／印度25歲以下的人口非常的多。Pew Research

聯合國表示，印度25歲以下的人口非常的多，全球25歲以下的人，約有1／5生活在印度；若從另一個角度看印度的年齡分佈，該國的年齡中位數為28歲，相較之下，美國（USA）的年齡中位數為38歲，中國為39歲。

3、世上另外兩個人口最多的國家，中國和美國人口正在迅速老化

圖／印度的人口非常年輕。Channi Anand

根據聯合國統計，中國和美國的人口正在邁入高齡化，但印度完全不同。截至2023年4月，65歲以上的人口僅佔印度總人口的7％，而中國和美國的比例則為18％和14％。

若以這樣的速度來估計，到了2063年，65歲以上的印度人口比例可能保持在20％以下，2100年以前不會超過30％，是個人口非常年輕的國家。

圖／印度的生育率很高，但近幾年來有下降的趨勢。Rupak

根據統計，印度目前的生育率為2.0，意即每位婦女一生會生兩個孩子，這個生育率高於中國的1.2，還有美國的1.6，但卻遠遠低於印度在1992年的3.4，還有1950年的5.9。

顯示隨著時代的進展和醫療、健康教育的進步，印度人的生育率也愈來愈低。

5、在印度，每個邦的生育率有很大的差異

圖／印度每一個邦的出生率差異頗大。Pew Research

印度的一級行政區共有28個邦、8個聯邦屬地等，每個地區的生育率皆不太相同。根據印度政府的統計，2019年農村婦女的生育率為2.1、城市地區的婦女生育率為1.6——而這兩個區域都低於20年前，當時的生育率分別為3.7和2.7。

而印度各邦的生育率也有差異，像是比哈爾邦生育率高達2.98、梅加拉亞邦為2.91、果亞邦為1.3，而錫金邦低到1.05。專家表示，這些出生率差異很大的狀況，和失業率與生活質量有關。

6、印度城市婦女，比農村婦女平均晚1.5年才生孩子

圖／印度鄉村的婦女平均比城市婦女更早生孩子。Francis Mascarenhas

根據印度政府的統計，居住在城市地區的25歲到49歲印度女性中，首次生育的年齡平均為22.3歲，而居住在農村地區的婦女，首次生育的年齡平均為20.8歲。

此外，教育程度較高、年收入較優渥的女性，生育年齡也落得比較晚。研究發現，在受過12年或以上教育的女性中，第一胎的年齡中位數為24.9歲，而沒有受過教育的女性，第一胎年齡中位數為19.9歲。

而財富最高的1／5印度女性，首次生育年齡中位數為23.2歲，財富最低的1／5女性，首次生育年齡為20.8歲。

7、印度的男女嬰比例差距正在縮小

圖／印度人口過去有嚴重的男女失衡問題。news18

1970年代以來，印度婦女因為嬰兒性別而選擇墮胎的狀況不在少數，根據2011年印度政府人口普查的數據顯示，男嬰與女嬰的比率為111：100，2015年，縮小為109：100，2019年再降到108：100。

也許看比例有點籠統，但以總人口數來估算差異就甚鉅，研究顯示，2010年，「消失」的女嬰約為48萬人，2019年下降到41萬人，各種跡象都顯示這些墮胎現象正在減少。

圖／隨著醫療的進步，印度的新生兒死亡率逐年降低。Lauren Frayer

據印度政府的統計，1990年，每1000名嬰兒就有89人死亡，這一個數字到了2020年，下降為每1000名嬰兒就有27人死亡。自從1960年聯合國開始統計嬰兒死亡率以來，印度的嬰兒死亡率以每年0.1％至0.5％的比率下降。

儘管如此，印度的嬰兒死亡率仍高於鄰國，以每1000名嬰兒的死亡率來看，孟加拉（Bengal）為24人、尼泊爾（Nepal）為24人、不丹（Bhutan）為23人、斯里蘭卡（Sri Lanka）為6人——而且遠高於人口規模最接近的中國6人和美國5人。

9、印度人口的外移情況嚴重

圖／印度目前有嚴重的人口外移問題。Pew Research

聯合國的統計數據顯示，每年遷出印度的人數，遠高於遷入印度的人數，導致淨移民人數為負數，光是2021年，就因為各種經濟條件問題有30萬人移民，至少在2100年以前，移民負成長的狀況都不會減少。

這嚴重影響著印度人才外流的問題，如何用更好的條件留住高知識份子，考驗著印度政府未來幾年的決策。

（本文出自2023.5.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）