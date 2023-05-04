多圖／旅日千萬要避開！日本黃金周景點炸人潮 「觀光變排隊」擠到動不了
日本正值後疫情時期的首個「黃金周」，連續假期最多可放到9天，讓許多觀光景點擠滿人潮，不僅機場內擠滿出入境的旅客，連大眾運輸工具、旅宿房間都被訂滿，各地都能看見排隊人龍，放眼望去「滿滿都是人」。
黃金周是日本三大連續假期之一，多在4月底到5月初的這段時間，包含4月29日的「昭和之日」、5月3日的「憲法紀念日」、5月4日的「綠之日」以及5月5日的「兒童之日」，即從4月29日一路放假到5月5日。然而，因企業各自有不同的規定，部分公司在4月30日至5月2日這段期間不會放假。
黃金周可說是日本人最佳的出遊時機，且日本政府在連假前宣布提前放寬入境防疫規定，入境時不需再出示3劑新冠疫苗的接種證明，以及登機前72小時內新冠陰性的證明書，讓民眾出入日本國境能更加方便。
4月29日連假第一天，東京羽田機場國際線出境大廳就出現大批旅客，各家航空公司的櫃檯前都大排長龍。全日空（ANA）表示，當天訂位率約88%，與2022年相比約多了3倍。
日本各地的觀光景點也湧入觀光客，許多民眾到東京淺草寺參拜、逛街，當地商家更是一開門就看到排隊的人潮。一位在淺草經營紀念品店的老闆表示，過去幾年受疫情影響，淺草寺一帶變得如鬼城一般，現在總算能重現當年的盛況。
觀光帶動人流，不僅飯店旅宿訂房率衝高，連大眾交通運輸都擠滿了人。位在神奈川的鎌倉市也被觀光客擠爆，各景點放眼望去皆是人山人海，連車站也塞滿了人潮。
觀光潮帶動商機卻也衍生諸多問題，因民眾亂丟垃圾破壞市容，讓許多商家傷透腦筋。此外，「人滿為患」的景象也讓日本網友直搖頭，從推特影片可見，人群塞滿了江之島與竹下通的街道，民眾被擠得進退兩難，許多人擔心南韓梨泰院推擠意外恐會重演。
【悲報】ゴールデンウィークの江の島の混み方が半端じゃない— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) 2023年5月4日
尋常じゃない混み方だな。
江の島の神社に上がっていく道狭いし危険な感じがする。
警備徹底しないと韓国イテウォンのハロウィンみたいになりかねないぞ。#江の島 #群衆の事故 #藤沢 https://t.co/dPnhpFGxaI pic.twitter.com/hFik5KdGhh
ゴールデンウィークの竹下通りの様子— TikTokの痛い人たち (@itaiTikTok) 2023年5月4日
人いすぎて前にも後ろにも進めない。。。pic.twitter.com/6utbCHR7ty
5月5日是黃金周的最後一天，也是日本的兒童節（男孩節），與女兒節擺出雛形人偶不同，這天日本家庭會掛起鯉魚旗，藉此祈禱孩子能平安長大，許多景點也會以鯉魚旗裝飾，一同慶祝佳節。
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