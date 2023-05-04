多圖／旅日千萬要避開！日本黃金周景點炸人潮 「觀光變排隊」擠到動不了

日本正值後疫情時期的首個「黃金周」，連續假期最多可放到9天，讓許多觀光景點擠滿人潮，不僅機場內擠滿出入境的旅客，連大眾運輸工具、旅宿房間都被訂滿，各地都能看見排隊人龍，放眼望去「滿滿都是人」。

黃金周是日本三大連續假期之一，多在4月底到5月初的這段時間，包含4月29日的「昭和之日」、5月3日的「憲法紀念日」、5月4日的「綠之日」以及5月5日的「兒童之日」，即從4月29日一路放假到5月5日。然而，因企業各自有不同的規定，部分公司在4月30日至5月2日這段期間不會放假。

黃金周可說是日本人最佳的出遊時機，且日本政府在連假前宣布提前放寬入境防疫規定，入境時不需再出示3劑新冠疫苗的接種證明，以及登機前72小時內新冠陰性的證明書，讓民眾出入日本國境能更加方便。

4月29日連假第一天，東京羽田機場國際線出境大廳就出現大批旅客，各家航空公司的櫃檯前都大排長龍。全日空（ANA）表示，當天訂位率約88%，與2022年相比約多了3倍。

日本黃金周長假於4月29日展開，東京羽田機場航線大廳出現排隊人龍。 路透社 許多民眾趁著黃金周假期外出旅遊，東京羽田機場湧現排隊人潮。 路透社

日本各地的觀光景點也湧入觀光客，許多民眾到東京淺草寺參拜、逛街，當地商家更是一開門就看到排隊的人潮。一位在淺草經營紀念品店的老闆表示，過去幾年受疫情影響，淺草寺一帶變得如鬼城一般，現在總算能重現當年的盛況。

黃金周長假第一天，許多人到淺草寺祭拜祈求好運氣。 法新社 圖為4月29日時值日本黃金周首日，許多遊客在旅遊景點淺草寺前拍照留念。 法新社

觀光帶動人流，不僅飯店旅宿訂房率衝高，連大眾交通運輸都擠滿了人。位在神奈川的鎌倉市也被觀光客擠爆，各景點放眼望去皆是人山人海，連車站也塞滿了人潮。

許多人在鎌倉車站下車，站內人潮絡繹不絕。法新社 搭車的人數眾多，位於日本神奈川縣的鎌倉車站被擠得水洩不通。法新社 鎌倉車站外的鐮倉小町通湧入觀光客，民眾被擠得寸步難行。法新社 鶴岡八幡宮是鎌倉著名的歷史景點之一，許多人趁著黃金周假期前往。法新社

觀光潮帶動商機卻也衍生諸多問題，因民眾亂丟垃圾破壞市容，讓許多商家傷透腦筋。此外，「人滿為患」的景象也讓日本網友直搖頭，從推特影片可見，人群塞滿了江之島與竹下通的街道，民眾被擠得進退兩難，許多人擔心南韓梨泰院推擠意外恐會重演。

5月5日是黃金周的最後一天，也是日本的兒童節（男孩節），與女兒節擺出雛形人偶不同，這天日本家庭會掛起鯉魚旗，藉此祈禱孩子能平安長大，許多景點也會以鯉魚旗裝飾，一同慶祝佳節。