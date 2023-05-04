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氣候暖化下 無光帶生物恐滅絕

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
深海生物受到海水暖化影響，生存正受威脅。(Photo by NOAA Ocean Exploration on Flickr used under Creative Commons license)
深海生物受到海水暖化影響，生存正受威脅。(Photo by NOAA Ocean Exploration on Flickr used under Creative Commons license)

地球持續升溫，海底生物性命難保。英國研究發現，受到全球暖化影響，本世紀結束之前，棲息在海面下1,000公尺無光帶的生物，約4成將就此消失。

高溫殺死深海生物

據《BBC》報導，艾克斯特大學科學家凱瑟琳克萊頓觀察過去地球較暖的2個時期，包括5,000萬以及1,500萬年前，並分析保存後的微型貝殼紀錄。結果發現，在該時期，能在無光帶存活的有機體較少，因為細菌會更快將食物分解掉。

伍茲霍爾海洋研究所指出，位於海面下200~1,000公尺的無光帶，是海洋生物的重要棲息地。因為太暗無法進行光合作用，但擁有的魚類比其他海洋加總更多而且富含多種生物，包括微生物、浮游生物與水母等。除此之外，無光帶還能發揮碳匯功能，吸收大氣中的溫室氣體。

這次研究是模擬無光帶目前及未來氣候暖化後會發生的情況，科學家認為，目前應該正發生大幅的變化。

生物將減少4成

據《Study Finds》報導，這次研究預估，本世紀結束之前，氣候變遷可能導致無光帶的生物減少 20%至40%。若未來進入高碳排放時期，該範圍的生命恐在短短150年內就會嚴重枯竭。

在無光帶活動的生物主要食物是從海面沈下的有機物，在過去海洋較溫暖時，由於細菌分解有機物的速度比寒冷時期快，因此到達該範圍的食物更少。凱瑟琳指出，「除非人類能迅速減少溫室氣體排放，否則在150年內可能會讓無光帶大量生物消失或滅絕，影響將持續數千年。」

利物浦大學科學家傑米威爾森表示，「無光帶在海洋的碳循環中扮演重要角色，因為會吸收的大部分二氧化碳的浮游植物最後會抵達無光帶。」

本次研究結果刊登在《Nature Communications》期刊。

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暖化 高溫 魚類

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