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老年癡呆新藥問世 可減緩惡化速度

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。繼去年阿茲海默藥物「lecanemab」問世後，不到一年內又出現另一款新藥物「donanemab」。（網路截圖）
示意圖。繼去年阿茲海默藥物「lecanemab」問世後，不到一年內又出現另一款新藥物「donanemab」。（網路截圖）

與老年癡呆的長期戰爭有勝算？繼去年阿茲海默藥物「lecanemab」問世後，不到一年內又出現另一款新藥物，展現攻克老年癡呆的曙光。這兩款藥物都是清除腦中錯誤的蛋白質堆積，有效減緩病情惡化。然而，該藥物似乎只在早期階段才能起作用，且費用仍相當昂貴。

一年內兩款新藥

BBC》報導，藥廠提出實驗報告表示，新藥「donanemab」能減緩阿茲海默症惡化的速度將近三分之一，是在首款阿茲海默新藥問世後，不到一年就推出的新藥。英國神經病學診所醫師馬莫利說，治療老年痴呆症不再是靠支持性療法，而能真正開始對症下藥。

CNN》報導，類澱粉蛋白在器官中不正常的堆積，會造成功能退化或障礙，如阿茲海默症、帕金森氏症中，都可以觀察到神經系統中有大量類澱粉蛋白沉澱。對此，兩種藥物都能有效清除大腦中的不良物質，減緩病症惡化的速度。

副作用仍有疑慮

「donanemab」藥廠Eli Lilly的實驗表示，總共有1734名早期阿茲海默症患者參與實驗，每個月接受一次新藥的治療。結果發現，疾病惡化的速度減少了29%，且保持了更好的日常生活，如能討論時事、正常開車等。

然而，有三分之一接受實驗的患者出現了腦腫脹的副作用，嚴重甚至有危及生命的可能性。對此，布里斯托爾大學博士寇斯德表示，雖然該藥物存在著「明顯副作用」且「缺乏長期研究數據」，但它確實能夠幫助阿茲海默症患者活得更久。

研究結果也顯示，阿茲海默症新藥僅在疾病早期發揮作用，一旦患者腦部已受到嚴重的損害的話，就是接受藥物治療也難以逆轉。目前僅有不到2%的民眾接受阿茲海默症的相關篩檢，且藥物價格昂貴也導致醫療可近性降低不少。

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