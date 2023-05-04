性侵女兒不滿遭提告 狼父竟槍殺女兒女婿雙亡

巴西一名狼父不但性侵自己的女兒，竟然還在女兒提告以後拿槍射殺女兒及女婿報復，導致兩人重傷身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，45歲男子佩雷拉（Antônio Pereira）之前被女兒提告。女兒奧莉薇拉（Poliana de Oliveira）指控父親性侵，於日前被定罪，不過由於此案仍在上訴期間，因此男子並未被拘禁。

男子疑似不滿女兒報警提告，於5月1日闖進女婿父母家中射殺女兒和女婿。他在當天清晨5點30分時從窗戶闖入，當時家中共有五人，女兒、女婿、女婿的爸媽及女婿的弟弟。

由於女婿媽媽躲了起來因此並未受傷，但除了女兒女婿重傷不治之外，爸爸及弟弟也都中彈受傷。在過程中女婿的爸爸或弟弟還擊並射殺佩雷拉，佩雷拉在被送到醫院不久後傷重不治死亡。

警方表示，目前還未釐清究竟是誰向兇手開槍。行兇的佩雷拉過去有許多犯罪紀錄，包含毆打、竊盜、毀謗和蔑視警方等罪。