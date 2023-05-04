台中柔道教練摔死7歲童翻版！教練斷脖虐死他 媽媽在教室外

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名7歲男孩巴卡羅夫(見圖)因遭受柔道教練不當對待致死。圖擷自infoaz.ws/
一名7歲男孩巴卡羅夫(見圖)因遭受柔道教練不當對待致死。圖擷自infoaz.ws/

台中2021年發生一起柔道教練摔死7歲童的殘忍案例，柔道教練何聰樂因七歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，壓制時男童罵「教練是大笨蛋」，遂而怒將男童過肩摔、丟體拋摔廿多下，導致男童昏迷七十多天死亡。無獨偶有，也是柔道訓練，一名曾經在歐洲運動會奪下銅牌的柔道和桑博選手哈利洛夫（Mehman Khalilov），於亞塞拜然當地的體育學校訓練學員時，也以粗暴方式教學，導致一名7歲男童當場因頸椎折斷身亡。

根據現場已曝光的77秒監視器畫面中顯示，哈利洛夫在對待年幼學員時十分粗暴，包括扯髮、腳踹樣樣都來，尤其對7歲的巴卡羅夫（Farid Bakarov）特別殘忍，巴卡羅夫在忍受無良的暴力對待後，已經無法好好站立，但哈利洛夫根本不予理會，仍拚命用各種方式強迫他站立，最後猛踢已趴在地板上的巴卡羅夫。

教練直到發現巴卡羅夫有異，才將他送醫，但由於巴卡羅夫的脖子已被摔斷，隨即被醫師宣告死亡，醫師在檢查過程中還發現巴卡羅夫的前臂有大面積的瘀傷，在下肢和背部也有各種大小的瘀傷。

根據當地媒體描述，教練哈利洛夫當時打給男孩的父母，稱他是摔倒才送醫急救。在監視器曝光後，才發現不是那麼一回事。

根據報導表示，哈利洛夫目前已被警方逮捕。哈利洛夫開設的蘇姆蓋特市體育學校，原本僅開放9歲以上的學員報名，但因巴卡羅夫是親戚，才破例讓他提前訓練，根據警方描述，巴卡羅夫的母親當時就在訓練教室外的操場上等待兒子下課，未料一堂柔道課竟讓母子天人永隔，不勝唏噓。

以下為巴卡羅夫的父親受訪時影片：

圖為曝光的監視器影片畫面。擷自影片
圖為曝光的監視器影片畫面。擷自影片

柔道

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