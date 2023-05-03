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正妹入職Gucci一個禮拜慘被開除！全因做1事惹怒主管 網友也不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國外女子在社群高調曬出Gucci送的入職禮物，結果不到兩個禮拜，被Gucci開除。圖／擷自TikTok
一名國外女子在社群高調曬出Gucci送的入職禮物，結果不到兩個禮拜，被Gucci開除。圖／擷自TikTok

現代人喜歡透過社群媒體分享職場趣事，然而，如果不小心觸犯到公司大忌，可能得不償失。一名國外女子身為知名奢侈品牌Gucci的新員工，日前卻因為在TikTok高調曬出入職禮物，引發主管不滿，女子還為此被開除，甚至要歸還Gucci所有送她的禮物。

綜合國外媒體報導，一名TikTok女網友發影片炫耀自己入職Gucci的禮物，只見影片中，她一一開箱介紹紙袋裡面的衣服配件，有綠色襯衫、褲子、西裝外套、包包、腰帶和4雙襪子等，估計總價值超過新台幣50萬，該名女子還將衣服配件穿上身，在文字標題上讚嘆Gucci包包很美，她很想直接離職，留下這個包包。

@moradi.mp4

Should I just keep the bag and ghost #gucci

♬ Gucci Gang - Lil Pump

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友讚嘆Gucci出手真大方，也有人認為看這些禮物頂多是員工上班制服，其中，有網友質疑，該名女子在網路上直接公開禮物，是否違反員工守則。

然而，該名女子開心不到一個禮拜，確實就被公司開除了，Gucci人資透露，公司看到她在TikTok發布影片，寫著「想拿包走人」等文句，徹底被惹怒。該名女子也稱Gucci要求她將所有入職禮物歸還，也發布穿著員工制服和朋友一起吃冰淇淋的影片，寫著「反正我討厭這份工作」。

@moradi.mp4

so maybe read the social media guidelines when you get hired or dont because I hated the job anyway 💀💀 #gucci #fired #yolo #icecream #guccigan

♬ original sound - summer

整起事件在TikTok掀起討論，許多網友批評該名女子沒有讀員工手冊，隨意將涉及公司的內容發布在網路上，「這是給沉迷社交媒體的人一個教訓」、「希望妳能在社交媒體和現實生活之間劃清界限」。但也有網友認為Gucci因為此事獲得不少曝光量，應該感謝這名女子，「讓妳離職，是他們的損失」。

Gucci TikTok 制服 社群媒體

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