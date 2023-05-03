快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

實境秀爆恐怖巧合！28歲女星車禍亡 竟成「死於非命第4人」

8視界／ 8視界
澳洲女星Dannii Erskine因車禍不幸死亡。圖／取自推特
澳洲女星Dannii Erskine因車禍不幸死亡。圖／取自推特

澳洲女星Dannii Erskine因參加實境節目「Bride and Prejudice」而走紅。28歲的她日前驚傳發生車禍不幸死亡。據澳洲媒體昨天（2日）報導，她的家人證實其死訊，Dannii Erskine已是曾上過該節目而死於非命的第4人！

據Dannii Erskine的家人透露，她是在4月28日出門購物後駕車返家，行經十字路口時遭酒駕車輛高速撞上，雖然緊急被送醫，但因頭部撞擊安全氣囊碎裂，搶救未果於29日凌晨被醫生判定腦死，並在幾個小時後拔管。

2019年版「Bride and Prejudice」的另一名參演者James Ciseau也是死於車禍，而他的前妻Tori則於2022年輕生。同一季的來賓Micah Downey因濫用藥物身亡。

而Dannii Erskine之死，讓她成為上過「Bride and Prejudice」而死於非命的第4人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」

澳洲 女星 車禍

延伸閱讀

搭飛機遇前座乘客傾倒椅背怎麼辦？他曝1奇招施予對方「酷刑」

釣魚釀悲劇…澳洲男子一陣大叫後失蹤 2天後在大鱷魚胃裡發現遺體

「姐夫」常常不見 女子一查發現竟是室友「拿去用」氣到搬家

機場內搭電梯出意外！印尼女子疑踩空墜落 屍體3天後才被發現

相關新聞

搭飛機遇前座乘客傾倒椅背怎麼辦？他曝1奇招施予對方「酷刑」

出國旅行若需搭乘長程班機，附近乘客的行為如不恰當，多少會壞了出遊好心情。近期，一名TikTok用戶發布短片，分享如何出招解決前方乘客傾倒椅背的問題，影片一出，便獲得上百萬觀看，更引發眾多網友討論。...

實境秀爆恐怖巧合！28歲女星車禍亡 竟成「死於非命第4人」

澳洲女星Dannii Erskine因參加實境節目「Bride and Prejudice」而走紅。28歲的她日前驚傳發生車禍不幸死亡。據澳洲媒體昨天（2日）報導，她的家人證實其死訊，Dannii Erskine已是曾上過該節目而死於非命的第4...

釣魚釀悲劇…澳洲男子一陣大叫後失蹤 2天後在大鱷魚胃裡發現遺體

BBC與天空新聞台3日報導，澳洲一名男子日前跟友人釣魚時失蹤，警方隨後在一條鱷魚的體內發現了他的遺體。

搭上ESG列車 木造大樓成新寵

1990年代時，中歐的建築師和營建業者對一種新奇建材展開實驗；而當時所謂的新建材，就是木頭。不過，當時用的木板就像木質厚片三明治，跟現在的標準尺寸相去甚遠。這些木板以90度相互堆疊，並用膠水黏合木紋表面，藉此提升建材強度。這類建材稱為「直交集成板」（Cross-laminated timber，CLT），最初是用於奧地利到斯堪地那維亞半島一帶的建築 。

BLACKPINK登大韓航空機身 宣傳釜山申辦世博

大韓航空今天公開以當紅南韓女團BLACKPINK照片塗裝的特別版機身，為宣傳釜山申辦2030年世界博覽會助力，班機預計主...

日本黃金週出遊傳悲劇 兩車隧道內對撞3人命喪旅途

日本正值一年一度黃金週長假，5月2日下午發生一起兩車在高速公路隧道內相撞起火事故，造成兩個家庭共3人不幸死亡。這兩輛車分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦