實境秀爆恐怖巧合！28歲女星車禍亡 竟成「死於非命第4人」

澳洲女星Dannii Erskine因參加實境節目「Bride and Prejudice」而走紅。28歲的她日前驚傳發生車禍不幸死亡。據澳洲媒體昨天（2日）報導，她的家人證實其死訊，Dannii Erskine已是曾上過該節目而死於非命的第4人！

據Dannii Erskine的家人透露，她是在4月28日出門購物後駕車返家，行經十字路口時遭酒駕車輛高速撞上，雖然緊急被送醫，但因頭部撞擊安全氣囊碎裂，搶救未果於29日凌晨被醫生判定腦死，並在幾個小時後拔管。

2019年版「Bride and Prejudice」的另一名參演者James Ciseau也是死於車禍，而他的前妻Tori則於2022年輕生。同一季的來賓Micah Downey因濫用藥物身亡。

而Dannii Erskine之死，讓她成為上過「Bride and Prejudice」而死於非命的第4人。

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文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」