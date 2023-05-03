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搭飛機遇前座乘客傾倒椅背怎麼辦？他曝1奇招施予對方「酷刑」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。示意圖／ingimage
一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。示意圖／ingimage

出國旅行若需搭乘長程班機，附近乘客的行為如不恰當，多少會壞了出遊好心情。近期，一名TikTok用戶發布短片，分享如何出招解決前方乘客傾倒椅背的問題，影片一出，便獲得上百萬觀看，更引發眾多網友討論。

據《紐約郵報》報導，一名TikTok用戶@thelkshow近期發布了一段與搭機有關的影片，提供一個「飛機上小智慧」，影片發布後，已獲得2百萬次觀看，更掀起眾多網友辯論。

影片標題為「不道德的生活訣竅」，影片中則僅有簡短的一段話，「當你在飛機上，而坐在你前方的人把椅背整個傾倒，沒有留空間給你。你可以將你上方的空調開到最大，然後對準他的頭」。該名用戶也在說明欄寫下，「當遇到這種人的時候，總覺得搭機的時間好長」。

影片發布後，引來不少網友留言認同，「不道德？我認為這非常合理」、「感謝你！現在我有更多空間和雙倍空氣了」、「是個好點子！在飛機上傾倒座椅的人俗氣、粗魯又不體貼」、「真希望早點知道，之前遇到這樣的人，他告訴我椅子這樣設計是有原因的，我在搭機途中，整個人都是快被壓扁的狀態」。

但也有網友認為傾倒椅背不是罪過，「（搭機）對高個子來說真的是惡夢，我每次都想哭」、「飛機座位真的不舒服，大家應該要一起傾倒椅背」、「只要大家一起傾倒椅背，每個人都會感到舒適，而且都會獲得足夠的空間」。另有網友分享自身經驗，「當我注意到前面的人想要傾倒椅背時，我會拿膝蓋擋住椅背，讓對方無法傾倒」、「只要站起來再坐下，這樣來回幾次就好」。

TikTok

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