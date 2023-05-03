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禁止掀裙子！ 日本立法擴大遏止性犯罪

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著2021年偷拍事件創下新高，日本將立法禁止未經他人同意進行偷拍，掀裙等行為。（Photo by leeyu_flickr on Flickr under C.C. License）
隨著2021年偷拍事件創下新高，日本將立法禁止未經他人同意進行偷拍，掀裙等行為。（Photo by leeyu_flickr on Flickr under C.C. License）

掀裙不再被當成小學生的開玩笑行為，日本要立法終結性犯罪行為！隨著2021年偷拍事件創下新高，日本將立法禁止未經他人同意進行偷拍、掀裙等行為。目前在日本，此類刑事案件都是由地方法律起訴，隨地方有相當大的差異，這次全國性立法預計於6月通過。

掀裙不是開玩笑

BBC》報導，2021年日本因為「偷拍」而起的逮捕人數高達5千多人，創下歷史新高，數量更是2010年案件數的三倍。社會輿論逐漸沸騰，認為智慧型手機普及，導致偷拍變得更加容易，呼籲日本政府應訂定更強而有力的法規。

日本國會議員正研擬首部法律禁止「未經同意拍攝他人的性剝削照片或影片」，並規範掀裙、無正當理由要求孩童擺出煽情姿勢等行為都是違法，盼性犯罪相關法律進行全面改革，違法者將面臨最高三年的刑期或300萬日圓的罰款。

到目前為止，類似性犯罪案件都是根據地方法律起訴，隨著縣市不同，裁罰的範圍也不同。大多數手機日本製造商已強制手機拍照時，會出現快門聲，以防止偷拍。

亞洲各國祭偷拍法規

在韓國爆發了震驚全球的「N號房事件」後，韓國國務會議隨後通過《N號房防治法》，包括將最低合法性交年齡從13歲提高為16歲、加重製作以及散布性剝削影像的法定刑責等等。此外，因秘密拍攝色情影像的人將面臨最高1千萬韓元罰款或五年的監禁。

在新加坡犯下偷窺罪的人可能面臨長達兩年的刑期，還要加上罰款、鞭刑等懲罰，如果是對未成年人犯下性犯罪行為，相關刑責將再度加重。

亞洲衛視》報導，泰國官方數據顯示，在過去八年中，超過3成獲釋的性犯罪者會再犯。泰國國曾試圖修訂新法，透過「化學閹割」（chemical castration）的手段，藉此防止性犯罪者再度犯下罪行。

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日本 偷拍

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