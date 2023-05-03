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人渣！3少女吸電子煙後昏迷遭4少年性侵 嫌犯最小13歲

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞3名女子被誘騙吸入「新口味」電子煙後昏迷，慘遭4名未成年男子性侵。 示意圖／ingimage
馬來西亞3名女子被誘騙吸入「新口味」電子煙後昏迷，慘遭4名未成年男子性侵。 示意圖／ingimage

電子煙勿亂吸！馬來西亞3名女子被誘騙吸入「新口味」電子煙後昏迷，慘遭4名未成年男子性侵，當中年齡最小嫌疑犯更只有13歲。警方正循輪流性侵等罪行方向調查，罪成可判最高30年監禁。

綜合外媒報導，事發4月26日，3名13歲的女事主相約到沙巴亞庇購物廣場逛街，其間一名陌生17歲少女上前交談，並邀請3人到附近繼續聊天。

到達案發房屋後，3名女事主結識了另外4名男子，陌生少女則取出「新口味」電子煙叫她們嘗試。3人不虞有詐吸食後昏迷，醒來發現自己全裸身上一絲不掛，有被強姦痕跡，而4名男子及陌生少女已消失不見，留下她們在房屋內。

3人事後報案，警方根據情報拘捕了5名男女疑犯，年齡13歲至17歲。警方循輪流性侵等罪行，延扣所有疑犯至5月5日。

警方提醒青少年，尤其是年輕女性出外交友要小心謹慎，不要輕易被對方欺騙或影響，也不要嘗試對方遞來的電子煙，以策安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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