救下一代 澳禁娛樂電子煙

澳洲衛生部長巴特勒二日宣布全面禁止娛樂性電子煙，並限制處方電子煙中的尼古丁含量。路透報導，這是澳洲十年來最大規模的菸害防治改革。

巴特勒在「國家新聞俱樂部」演講中譴責菸草業者，表示他們將電子煙與棒棒糖、巧克力並列，販售給孩童。巴特勒還指出，使用電子煙不僅是高中生的頭號行為問題，在小學也愈來愈普遍。他痛批大型菸草公司利用閃亮的包裝及多種口味販售具高度成癮性的產品、藉此培養新一代尼古丁成癮者。

根據澳洲新規，未來只有藥局能販售「醫療產品包裝」的處方電子煙，且消費者須持有處方籤才能購入。巴特勒表示，澳洲仍會將電子煙作為戒菸工具出口全世界，除此之外將全面取締娛樂性電子煙。路透報導，電子煙普遍被視為較煙草健康的替代品與戒菸工具，但近來研究發現，長期吸入電子煙可能對健康有害。

澳洲長期走在禁菸前列，二○一二年成為第一個執行「素面菸盒包裝法」的國家，讓英、法等國陸續效仿。此外，澳洲香菸價格名列全球前幾貴，一包廿五支香菸要價約五十澳元（約新台幣一千○廿元）。

根據澳洲衛生福利研究院，澳洲是全球吸菸率最低的國家之一，但廿五歲以下的癮君子數量逐漸攀升，政府對近年來青少年之間流行的娛樂性電子煙更是束手無策。去年資料指出，十八歲至廿四歲的澳洲年輕人中，近四分之一有使用電子煙或相關裝置的經驗。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康