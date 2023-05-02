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千萬新宅突湧「汙水瀑布」 屋主見家沒了傻眼：當下簡直崩潰

8視界／ 8視界記者周海麗／報導
新加坡一對夫妻花千萬買新宅，不料尚未入住卻遇水管爆裂，泥水灌入新家，幾乎沖毀所有家具與擺設。圖／8視界新聞網（住戶提供）
新加坡一對夫妻花千萬買新宅，不料尚未入住卻遇水管爆裂，泥水灌入新家，幾乎沖毀所有家具與擺設。圖／8視界新聞網（住戶提供）

還沒來得及搬進剛裝修好的新家，就被爆裂的水管流出的泥水浸壞，屋主夫婦坦言事發當下簡直崩潰，欲哭無淚，也擔心無落腳之處，馬上得搬離舊家，現在毫無頭緒不知要何去何從。

《8視界新聞網》昨天報導新加坡義順鎮一處住宅因地下水管爆裂，泥水湧進屋內導致屋主剛裝修好的新家瞬間被泥漿覆蓋，大量渾濁的泥水從屋內流到屋外，流下梯階時，不斷發出嘩嘩流水聲，曝光的影片可見如同小瀑布。

《8視界》的記者今早走訪事發現場時，當地公用事業局的維修人員正在維修水管，記者也剛好遇到返回單位嘗試收拾殘局的屋主夫婦。

看上去十分疲憊的女屋主阿尼塔一臉無奈對記者敘述事發經過。

第一時間搶救女兒的證書來不及拿筆記型電腦

她說，昨天和先生一起到新家整理，下午1點左右打包了午餐剛進家門，開了冷氣想放鬆一下，結果還沒來得及吃午餐就聽到臥室里傳來流水聲。她一度還以為下雨了，沒想到走去主臥室檢查時，發現廁所裡的排水孔正湧出大量泥水，跟著先生也喊道「家裡淹水了！」，他說廚房、陽台和洗手間裡的排水孔同樣湧出大量泥水，他們嚇得大喊，當下不知如何是好。

「我衝進女兒的臥室從床架的抽屜裡搶救了女兒的一些證書，然後還想收起我放在地板上的筆記型電腦，但已經來不及。」

據阿尼塔說，泥水湧進屋內覆蓋整個房子幾乎是瞬間發生的，她根本來不及做任何事，「而且水位也上升得很快，一下子就深及腳踝，後來還好是我先生及時打開大門，泥水才從大門流出屋外。」

她表示，沙發等家具已全部報廢。他們之後通知了當地的市鎮理事會，後者也代為通知公用事業局，相關人員趕到後暫時關閉了水供，泥水前後流了大約兩個小時才停止。他們的新家地板在水退後留下厚厚一層泥濘，清洗工作一直到晚上7點多才完成。

新加坡一對夫妻花千萬買新宅，不料尚未入住卻遇水管爆裂，泥水灌入新家，幾乎沖毀所有家具與擺設。圖／8視界新聞網（住戶提供）
新加坡一對夫妻花千萬買新宅，不料尚未入住卻遇水管爆裂，泥水灌入新家，幾乎沖毀所有家具與擺設。圖／8視界新聞網（住戶提供）

屋主：現在何去何從？誰可以給我一個答案？

《8視界》的記者現場所見，房子雖已大致清洗乾淨，但他們新安裝的衣櫃、櫥櫃和房門和地板等都還有泥水的污痕，其中房門的污痕顯示事發時水位相當深，如阿尼塔說的高過腳踝。

面對已泡過泥水的新家具和地板，阿尼塔搖頭說，還沒用過就得重新裝修，也不知要花多少錢和時間，但更頭疼的是他們目前所住的屋子需要在明天（3日）搬空，「這裡需要重新裝修，費用怎麼辦？現在我們又要何去何從？住哪？有誰可以給我一個答案？」

阿尼塔透露，新家是他們花了新加坡幣48萬元（約新台幣1107萬元）購買的，另外還花了大約新加坡幣10萬元（約新台幣230萬元）裝修，原本十分期待和兩個女兒及兒子搬入新家，現在一切都毀了，她真不知道要如何是好。

男屋主拉欣心有餘悸說，「想像如果事發時是夜裡，我們剛好在睡覺，後果不堪設想。」

從屋內留下的污痕可發現，事發當時的水深頗高。圖／8視界新聞網記者周海麗拍攝
從屋內留下的污痕可發現，事發當時的水深頗高。圖／8視界新聞網記者周海麗拍攝

公用事業局：已聯繫屋主將提供援助

新加坡當地的公用事業局回覆《8視界新聞網》詢問時表示，昨天（1日）下午大約1點20分左右接獲通報說，義順鎮一房屋發生水管爆裂事件，立刻派人到現場搶修。

發言人說，一些住宅也因此斷水約兩個小時，到下午約4點30分才恢復正常。在這段時間內，當局安排了水車為受影響居民供水。

發言人指出，這起事件導致底層一個住宅被淤泥水覆蓋，承包商也和義順市鎮理事會合作為屋主進行清理的工作。

當局對事件造成的不便致以歉意，並已和屋主取得聯繫，為他提供援助。

事發原因仍在調查中。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 房子 淹水 地下水

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