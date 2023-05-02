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泰國聽障老婦穿越鐵軌差點被火車撞 工作人員「神反應」獲讚

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泰國一名有聽力障礙的老婦穿越火車軌道，差點被火車撞上，幸好一旁的工作人員即時搶救，才避免悲劇發生。示意圖／ingimage
泰國一名有聽力障礙的老婦穿越火車軌道，差點被火車撞上，幸好一旁的工作人員即時搶救，才避免悲劇發生。示意圖／ingimage

泰國一名有聽力障礙的老婦穿越火車軌道，未聽到駛來的火車的鳴笛聲，火車站工作人員見狀，衝到軌道將老婦即時救出，避免了一場悲劇。

《8視界新聞網》據泰國《世界日報》報導，4月30日早上9點48分，一名住在火車站附近，患有聽力障礙的老婦正低頭穿越軌道。不料，根本聽不到火車鳴笛聲的她，眼見就快被火車撞上。火車站工作人員提迪蓬見狀，不顧安危，衝到軌道將老人救出。

工作人員的行為獲得許多網友的讚賞。泰國國家鐵路局局長見到救人的影片後大讚提迪蓬負責任且勇氣可嘉，讓相關部門對其行為進行嘉獎。

此外，泰國當局也藉此提醒公眾配合，穿越火車軌道或開車通過軌道時都應更加注意安全，確認沒有火車通過時才穿越軌道。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 火車站

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