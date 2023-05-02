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機場內搭電梯出意外！印尼女子疑踩空墜落 屍體3天後才被發現
印尼瓜拉納穆國際機場發生恐怖意外，一名女子走出電梯時疑似踩空，結果跌入電梯縫隙裡，屍體三天後才被尋獲。
綜合外媒報導，這起意外於上週一（24日）晚上發生在棉蘭瓜拉納穆國際機場內。
根據社交媒體推特瘋傳的一段長達44秒的監視器畫面顯示，女子於當天晚上8點半左右，進入一部雙邊開門的電梯裡。她接著轉過身，面向她進入的那扇電梯門。
不料，後面那一扇門在下一秒打開並關起，但女子沒有察覺。
她接著側向電梯角落，相信是要按電梯按鈕。她還拿起手機，像是與人通話。在這同時，她多次把手放在電梯門上。
過一會兒，眼前的電梯門打開，女子不疑有他就往前走，不料下一秒卻踩空，落入縫隙裡。
數日後電梯傳異味
據報導，女子的屍體在三天（27日）後才被尋獲。
意外發生數日後，機場工作人員察覺，電梯周圍傳出異味，過後才發現，原來女子命喪電梯裡。
保安團隊當時花了約五個小時，才將遺體搬出來，並送往醫院進行檢驗。
女子相信是到機場找家人
據悉，出事女子證實為Asiyah Sinta Dewi Hasibuan，事發當天相信是到機場給家人送機。印尼當地媒體《羅盤報》報導，她大約43歲。
女子發現電梯有問題後，也曾致電給家人求助。
後來，家人遲遲等不到女子出現，心生懷疑，向機場保安人員求助。機場人員當時檢查了電梯，不過發現裡面沒人。
死者家屬指曾要求機場調閱監視器畫面，但工作人員表示，這需要經過多項程序申請。
命案揭發後，死者家屬責怪機場的電梯不安全，也表示會在葬禮結束後報警。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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