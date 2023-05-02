用監視器辨別人種！以色列用AI面部辨識管制維安

監視器能看出你的人種！以、巴兩國在約旦河西岸地區仍有主權爭議。然而，以色列竟透過佈置密集的監視器，加上AI面部辨識技術，找出巴勒斯坦人以進行區隔，甚至限制他們過境邊界。相關人員表示，面部辨識系統不單會侵害民眾隱私，還成為了政府集權統治的工具。

用AI工具驅逐巴人

《紐約時報》報導，報告指出，以色列透過AI面部辨識技術，追蹤巴勒斯坦人，並限制他們通過約旦河西岸地區的檢查站，「這意味著AI監視甚至來用來進行種族隔離」。一旦出現辨識上的困難，系統就會收集該民眾的資訊，藉以強化訓練AI。

以色列於過去的中東戰爭中擊敗埃及、約旦與敘利亞等國的聯軍，全面佔領約旦河西岸地區，至今該處大多數土地仍有以色列轄管，部分由鄰近的巴勒斯坦進行管理。

國際特赦組織的研究人員報告說，在約旦河西岸地區，每4.5公尺就有一到兩個監視錄影機。不僅是街頭的監視錄影機，許多以色列士兵手中也有名為「Blue Wolf」的面部識別系統，會攔下可疑的巴基斯坦人，並拍下照片。

科技成統治工具

前以色列坦克指揮官吉維提表示，最新的監視系統其實自2020年就開始部署，這項技術讓以色列政府能自動化統治充滿爭議的領土，排除巴勒斯坦人的監督。但他也強調，「面部辨識系統不僅是對隱私的侵犯，也是強大的控制工具」。

《紐約時報》報導，不僅以色列，中國也使用面部辨識技術來追蹤穆斯林的少數民族，透過監視錄影器網路記錄該族群的一舉一動，以供未來搜索與審查。

電子前峰基金會主任弗林奇表示，在美國，許多種族歧視可能是透過演算法養成民眾的偏見，但從來沒有系統如中國的系統一樣，能把民眾如此明目張膽的標示族裔。

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