日本出國意願不高 祭各種措施推動

日本人出國意願低，當地旅遊也很著急！朝日新聞指出，旅行價格飆漲、日圓貶值及持有護照人數減少都是日本人選擇待在國內的原因。對此，當地旅遊機構已透過多種活動希望帶動日本出國旅遊潮。

促銷活動推出國

據《TTG Asia》報導，日本旅行業協會（JATA）為了呼應日本政府在5月8日將Covid-19降級為一般流感，將推出新一波促銷活動，目前合作對象包括航空公司、JATA會員與外國旅行主管機關。這次計畫將從今年4月持續到明年3月。JATA副會長酒井篤志表示，「目的是提醒日本人現在該繼續到國外旅遊了。」

自從疫情爆發以來，日本消費者不願恢復旅遊，其中也包括國內旅遊。據Statista指出，2022年，日人出發到國外旅遊人數為280萬人，雖然高於2021年的51萬多人，但仍低於2019年的2,000萬人。

除此之外，市調機構Morning Consult調查發現，日本人是15個國家中最不願出外旅遊的排行第一名，有35%的人表示不願到國內或國外旅遊，其次為南韓的15%。至於最想出國旅遊的則是義大利與西班牙人。日本旅遊公司JTB Cor-poration也預估，今年5月初的黃金週出國人數只有20萬人，相較2019年少了79%。

入境人多，出國人少

據《朝日新聞》報導，旅行價格飆漲、日圓貶值及持有護照人數減少都是日本人選擇待在國內的原因。日本國家旅遊局表示，今年3月到日本的外國人為181萬多人，是2019年的65.8％，反觀出國的人數為69萬人，僅有疫情前的36％。酒井篤志指出，「日本觀光客最在意的是旅遊費用增加，從旅館、餐廳到巴士價格都在上漲。」

日本在去年鬆綁邊境管制，時間比其他國家還慢，外國航空公司增加往返日本的航班的速度也過於緩慢。日本人持有護照人數比率低於其他已開發國家，因此，也阻礙了海外旅遊的復甦。根據日本外務省指出，2022年底有效日本護照數量為2,175萬本，低於前1年的2,650萬本。

2018年日本每人口出發到海外旅遊目的地的比率僅15.3％，低於美國、南韓與英國。對此，JATA國外旅遊主管稻田政彥指出，「部分原因是因為國內旅遊選擇相當多的緣故。」

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