護理師講電話「嫌儀器太吵」拔掉 85歲翁異常沒人知慘亡

澳洲雪梨一名護理師在上班時與家人打Facetime視訊聊天，因嫌病人的生理監測器會產生噪音，影響通話，竟然直接把監測警報系統關掉，導致導致85歲病人錯過黃金治療時間身亡。日前在法院聽證會上，該名護理師被裁定犯有職業失當、不當職業行為。

根據《鏡報》報導，該名護理師曾任職澳洲雪梨尼皮恩私立醫院（Nepean Private Hospital），在醫院值晚班時，收到菲律賓家人的視訊電話，通話時間長達66分鐘。過程中，因為嫌病人的生理監視器太吵，直接把監測儀關掉，導致其他醫護人員沒有發現該名病患心跳過慢而引起異常警報，錯過黃金治療時期，最終這名85歲病人經過搶救不治身亡。

該名85歲病人罹患衰竭、腎衰竭，需要生理監測器監控生理數據，當該名男子心跳陷入異常時，因監測儀被護理師拔掉，導致其他醫護人員沒有聽到異常警報聲響，而錯失治療時間，直到早班醫護人員巡房時，才發現監測器竟然被拔掉了，且患者情況不斷惡化，經過搶救仍宣告不治。

該名護理師日前在法院接受審判，她辯稱因爲他病患反應生理監視器聲音太吵，將聲音誤以為聲音是門鈴響了，所以才將生理監視器關掉，但法院不採信其供詞。且醫院透過監視器調查，該名護理師值班時，應定期巡防確認患者狀態，可是在值班十小時之內，卻只檢查過一次患者的狀況，嚴重失職。在聽證會上，該名護理師被裁定犯有職業失當、不當職業行為。