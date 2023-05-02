減碳新幫手 火山微生物可轉換燃料

氣候救星出現！美國科學家在義大利的火山發現一種能吃掉並儲存二氧化碳的微生物，未來希望能打造碳捕捉池，協助人類移除大氣中的二氧化碳。目前已有許多業者利用細菌將二氧化碳轉換成商用燃料。

二氧化碳轉成燃料

據《衛報》報導，去年9月發現在義大利武爾卡諾島火山發現的藍菌，該生物將二氧化碳轉換成生物質的速度比其他藍菌更快。康乃爾醫學院研究人員帝爾尼表示，「這種生物會沉入水中，等於可幫助收集吸收的二氧化碳。」

利用細菌捕捉碳的想法可透過基因工程加以協助，目前也是相當活躍的研究領域。最近的一篇研究也指出，細菌可產生有用的化學物質並捕捉二氧化碳，使用改良過的細菌來管理二氧化碳也能產生有用的工業副產品，例如生物燃料、藥物化合物和生物塑膠等。

目前美國LanzaTech便利用細菌將二氧化碳轉換成商用燃料，英國CyanoCapture則利用藍菌生產生物質與生化油。美國勞倫斯柏克萊國家實驗室正研究如何利用細菌從海水中沉澱捕獲碳的礦物質，進而將二氧化碳鎖住。另外，在洞穴發現的細菌也被發現能將二氧化碳轉換成礦物質，其他科學家則希望能利用細菌減少生產水泥所製造的二氧化碳排放。

碳捕捉有助於減碳

據《TriplePundit》報導，聯合國政府氣候變化專門委員會已確定碳吸收對於緩解氣候變遷至關重要。對此，參與這項計劃的生物科學公司Seed Health執行長拉賈迪爾表示，「雖然沒有解決氣候變遷的靈丹妙藥，但在碳捕捉上的突破及許多不同的技術合作和擴大規模，才能帶來有意義的影響。」

帝爾尼表示，「這次發現的微生物是大自然的煉金士，因為它們會吸收二氧化碳等化合物並生產可能對人類有用的東西，例如能源以及透過再生資源製成的生物塑膠。」

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