餓到凍未條！369萬「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館後續處理方式曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金（約新台幣369萬元）賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 圖／翻攝自韓媒「YTN」
義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金（約新台幣369萬元）賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 圖／翻攝自韓媒「YTN」

民眾前往藝文展區看展、欣賞藝術作品時，不碰觸作品是基本的禮節。然而日前有一名美術系男大生參觀展覽時，把一根貼在牆壁上的香蕉取下吃掉，再把香蕉皮貼回牆上，引發熱議。

根據外媒報導，義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」（Comedian）的藝術作品，當時以12萬美金（約新台幣369萬元）賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。不過這件作品近期在南韓展出時，卻被一名首爾大學美術系盧姓學生當場吃掉，原因是「沒吃早餐肚子餓」，讓現場民眾相當傻眼。

2019年卡特蘭在美國邁阿密的一間雜貨店購入一根香蕉，並於當地巴塞爾藝術展上，用一條銀色的封箱膠帶將香蕉貼在展場牆上，最終以高價賣出3件，尤其第三件還被哄抬至15萬美元（約新台幣462萬元）。卡特蘭表示，「丑角」的創作動機是為諷刺當代藝術界，讓外界反思「一根爛香蕉還能成為藝術品嗎」？

事發後，盧姓學生受訪指出，他認為卡特蘭是一位叛逆搞怪的藝術家，所以自己也想以惡搞的方式來對待這件藝術作品。美術館館方表示不會對盧姓學生索賠，且已經立即換上一根新鮮香蕉，也認為此舉並不會削弱藝術品的完整性，因為香蕉本來就容易變質，基本上館方每隔兩三天就會換上一根新鮮香蕉，同時「丑角」的作品證書也載明可以「隨時更換香蕉」。

事實上，這並非「丑角」第一次被吃掉，早在2019年12月首次展出時，就被來自紐約的行動藝術家達圖納（David Datuna）當場拿下來吃掉，原因也是「肚子餓了」。

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