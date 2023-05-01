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保加利亞超馬跑者關玻璃箱15天 募款助年輕癮者

中央社／ 索菲亞30日綜合外電報導
保加利亞超級馬拉松跑者古爾基耶夫（Krasse Gueorguiev）今天起將在首都索菲亞一處公園的玻璃箱內生活15天，盼藉此募資幫助年輕人對抗各類成癮問題。 路透社
保加利亞超級馬拉松跑者古爾基耶夫（Krasse Gueorguiev）今天起將在首都索菲亞一處公園的玻璃箱內生活15天，盼藉此募資幫助年輕人對抗各類成癮問題。 路透社

保加利亞超級馬拉松跑者古爾基耶夫（Krasse Gueorguiev）今天起將在首都索菲亞一處公園的玻璃箱內生活15天，盼藉此募資幫助年輕人對抗各類成癮問題。

古爾基耶夫是一名勵志演說家及慈善大使，他在全球參與過約30場超級馬拉松賽事，範圍遍及北極到柬埔寨，還曾在美國加州死谷（Death Valley）參加一場長達217公里的超馬賽事。

古爾基耶夫告訴路透社：「我想挑戰自己…我想展示出當一個人被侷限住的時候，他們的心理會發生什麼樣的變化。」

募得資金將用於多項預防18歲以下兒童成癮的計畫，包括毒品、酒精、數位媒體以及提神飲料成癮等。

一個3面都是透明玻璃的箱子就放在索菲亞國立文化宮（National Palace of Culture）前，古爾基耶夫今天起將入住展開他的實驗，他只有一張床和一部跑步機，期間不可看書，也不能使用電腦或電話，每天只能和群眾交談30分鐘。

他說：「這不是物理實驗，而是心理實驗。」

古爾基耶夫2019年曾跑了1200公里穿越保加利亞、北馬其頓和阿爾巴尼亞，敦促各國政府建設更好的基礎設施，以利人與人之間的聯繫。

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