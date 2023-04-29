手機爆炸奪命！印度8歲女童看影片臉被炸爛 警曝可能原因

印度發生手機爆炸奪命意外！當地8歲女童日前用爸爸的紅米Note 5 Pro看影片時，手機突然發生爆炸，她送院後傷重不治。當地傳媒報導，事發時只有女童和祖母在家，鄰居聽到爆炸聲及哀號聲趕到現場，發現女童重傷全身滲血，將女童送院的鄰居指，女童臉和手臂被爆出很深的傷口，臉幾乎被「肢解」，他全程不敢再多看一眼。

警方初步調查該手機是3年前從二手商店購入，3個月前又更換了電池，爆炸後房間、床，甚至手機機身都沒有嚴重損毀，初步推斷是電池過熱導致爆炸，但仍待法醫及專家確認。女童父親受訪時強忍淚水，稱當晚是他首次將該手機留在家中，沒料到這天馬上出事。

印媒報導，事發於周一晚（24日），8歲女童Aditya Sree正就讀小學三年級，住在喀拉拉邦特里蘇爾縣（Thrissur）北部村莊「Thiruvilwamala」，她用爸爸的手機看影片時，手機突然爆炸，她隨後亦告不治。

鄰居稱當晚10時半左右聽到女童家傳出巨響，當時只有女童和祖母在家，原以為是當地節慶煙花爆竹爆裂的聲響，或女童祖母使用的氧氣瓶爆炸的聲音，沒多久屋內傳出巨大哀號聲，鄰居才意識到事態嚴重，即趕往現場。

鄰居入屋驚見女童身受重傷，全身滲出鮮血。其中一人向印媒憶述，女童臉和右臂有很深的傷口，然而發生爆炸的手機沒有炸成碎片，床及房間也沒有損壞。他即時抱女童趕去醫院，當時嚇到不敢再看女童的臉一眼，因為她的臉幾乎被「肢解」。

女童父母趕回家查看，警方卻不讓他們進入案發現場。父親指當晚從電話得知女兒已經上床睡覺，她將手機放在床邊，可能趁祖母行開去廚房時又偷偷用手機，祖母直至聽到爆炸聲才發現出事。過去只聽說手機爆炸的威力可以導致手部殘廢，沒想到會奪去女兒的性命。

3 / 8警方表示，爆炸的紅米Note 5 Pro機身完整，相信是電池過熱發生爆炸，女童父親曾在3個月前更換電池。（Manorama News新聞截圖）

女童父親續指，該部紅米Note 5 Pro是3年前由弟弟在二手商店購入，3個月前他們回去同一家商店更換過手機電池。該手機主要是他使用，平日會用2部手機，當天傍晚他要送貨，由於弟弟這幾天去了馬爾代夫，家中沒有其他電話，他留一部手機在家以便讓弟弟聯絡，就只有當晚將該手機留在家中，沒料到當天就出事。

警方初步調查指，女童親屬透露，她很愛看卡通片，暑假期間經常在家裏長時間觀看，事發時她已用手機長時間看影片，推斷是電池過熱導致爆炸。女童臉部重傷、右手手指炸斷、手掌在爆炸撞擊中骨折，她在手機爆炸後不久身亡，但細節仍待法醫驗屍。

警方已委託專家調查手機爆炸原因，專家則呼籲民眾，切勿在充電時繼續使用手機。

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文章授權轉載自《香港01》