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大阪世博傳入場費漲到近2000元！日網友狠批「沒賣點」：不如去環球影城

聯合新聞網／ 綜合報導
2025大阪世博傳出門票可能調漲的消息。圖擷自twitter
2025大阪世博傳出門票可能調漲的消息。圖擷自twitter

預計將在2025年於大阪舉辦的世界博覽會，近來傳出因為各成本的上漲，入場門票可能再進行調整，屆時一位成人的入場費，可能會達到8000日幣（約相當於新台幣1837元）左右，引起許多網友的議論。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，從目前傳出的價格案看來，18至64歲的成人入場票價有可能訂為8000日幣，12至17歲的青少年為4400日幣（約相於1010元），4至11歲的孩童為2600日幣（約相於579元），65歲以上的銀髮族則為6800日幣（約相當於1561元）。

過去大阪世博成人入場費用，原先規劃為4800日幣（約相當於1102元），去年則擬定為6000日幣（約相當於1377元）。但最近日本物價飆升，官方估計營運成本上升至1.5倍，因此有了調漲票價的考量，並將目標擺在能於開幕前500天的11月30日開始販售。

本次大阪世博將在2025年4月13日至10月13日，於大阪灣的人工島「夢洲」進行為期184天的展出。這是自2005年的愛知以來，日本再舉辦國際博覽會。推估屆時入場人數將達2820萬人，其中有350萬是訪日外國遊客，創造2兆日圓（約相當於新台幣4592億元）的經濟效果。

不過對於票價一口氣漲到8000日幣，引起網友們許多意見，認為「環球影城平日也才8600日幣，就不考慮去了吧」、「感覺沒什麼看點，有那個錢不如去玩求影城」、「現在日本的娛樂設施感覺都變貴了」、「雖然說一票到底，但中間八成會一直排隊，結果幾乎什麼都看不到吧」、「對日本人來說八千是有點貴了」。但也有人覺得「不能跟環球影城比」、「比奧運和世界杯便宜了」。

日本 大阪 環球影城

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