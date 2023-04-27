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麥香魚的由來竟是「這天」不能吃肉！ 產品推出背後原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
麥香魚的發明原因，竟是因為宗教「小齋」時不吃熱血肉類。圖擷自麥當勞台灣官網
麥香魚的發明原因，竟是因為宗教「小齋」時不吃熱血肉類。圖擷自麥當勞台灣官網

麵包皮光滑軟嫩，夾著外酥內嫩的新鮮炸魚排，麥當勞的「麥香魚」可說是麥當勞銷量最好的產品之一。不過原來當初推出麥香魚的原因，竟是因為宗教因素「不能吃肉」導致牛肉漢堡營業額下降，讓麥香魚成了當時最熱門的替代品。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，1962年時，美國俄亥俄州辛辛那提一家麥當勞的加盟主因為營業額下滑70%，開始想方法推動銷售。原來當年這名加盟主葛利恩（Lou Greon）發現，每到週五餐廳生意就特別不好，他為了改善營業額開始調查，這才知道原來是因為宗教原因造成業績下滑。

當時這家麥當勞位於一個信奉天主教為主的社區，有些教會在週五小齋時禁食熱血肉類，只食用魚肉，因此造成牛肉漢堡銷量大降導致業績下滑。當時葛利恩發現競爭對手的菜單上有包魚的三明治，於是開始想辦法學會製作炸魚排跟調配塔塔醬。

雖然這項新商品當時受到不少顧客喜愛，但麥當勞創始人一開始並不接受這款商品。創辦人克洛克（Ray Kroc）認為「麥香魚是在絕望中誕生的」，而且魚排的味道會讓客人不敢踏進店裡。

不過後來在1963年教會進入四旬期時，第一個週五麥香魚的銷量就超過克洛克推出的無肉漢堡，葛利恩賣出了350個麥香魚，但卻只賣出6個無肉漢堡，這才說服了克洛克。

不少網友得知麥香魚的背後由來都非常驚喜，有網友就說「難怪以前我們週五都要吃麥香魚」，不過也有忠實粉絲說自己不管是不是四旬期或週五都要吃麥香魚。

麥當勞

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