29歲律師棄飯碗改當「咖啡妹」 不捐錢改用「這方法」助難民

新加坡女子放棄律師職業改行成為「咖啡妹」，還為在泰國的難民提供工作機會，助他們維持生計。

將知識用於幫助更有需要的群體

29歲的陳婉嫻於2017年正式成為一名律師，為大企業提供法律服務。然而，兩年後的她決定到泰國一間法律診所（Legal Clinic）工作，幫助難民向聯合國申請難民身份。

正是這一年的工作經歷，令她深刻地理解到難民的處境與掙扎，進而推動她於2020年底回來新加坡開設咖啡攤Mad Roaster。

「一間企業的律師團隊可多達十人。然而，面對生死問題的難民卻孤立無援，我希望能用自己的知識去幫助更有需要的人。」

讓難民自食其力活得有尊嚴

在Mad Roaster咖啡攤，每一個咖啡杯上貼著的貼紙都別具特色。它們被打印出來時只有黑白的輪廓，之後再交由難民進行彩繪。

每彩繪一張貼紙，就能獲得10泰銖（約新台幣9元）。咖啡攤會盡量委託每位難民一個月內彩繪約300張貼紙，讓他們有大約3000泰銖（約新台幣2700元）的收入；陳婉嫻表示，這筆錢大概等於在曼谷邊緣租房的價格。

她認為，這種方式能讓難民有相對固定的收入，無需一直擔憂每個月是否能獲得資助。

當被問及為何不繼續當律師再將自己的薪水捐出去，陳婉嫻坦言，是受到從小的教育所影響。

「新加坡教育制度教會我們『授人以魚，不如授之以漁』。因此，我希望為難民創造工作機會，讓他們自食其力，並活得有尊嚴。」

難民每彩繪一張貼紙，就能獲得10泰銖。圖／陳婉嫻提供

以實際行動回應質疑

開店至今，陳婉嫻每個月所賺的薪水比前一份工作少了大約四分之一。創業初期，咖啡攤也曾面臨不賺錢情況。

還有人問過不喝與不懂得泡咖啡的她，怎麼能成功開設咖啡攤？為什麼要開始一個很可能會失敗的生意？對此，她從未有過退縮或改變決定的想法，而她只想用實際行動去證明自己。

例如，她花了三個月的時間，利用在法律診所下班後的時間，免費到各個咖啡廳打工、學習泡咖啡。

對她來說，咖啡攤背後有著更重要的使命。雖然「咖啡妹」的工作並不容易，但想到堅持就能幫助到至少11名難民，她覺得一切都是值得的。

「從一開始面臨質疑，到之後有人告訴我，他們看到咖啡攤背後的價值與意義，很開心能夠幫助到這些難民，這一切都讓我覺得特別有滿足感。」

除了在新加坡廈門街熟食中心設有一間咖啡攤外，陳婉嫻也在德普嶺購物中心（Depot Heights Shopping Centre）開設第二間分店。

難民每彩繪一張貼紙，就能獲得10泰銖。圖／陳婉嫻提供

文章授權轉載自「8視界新聞網」