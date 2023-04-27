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職場歧視增高血壓 專家：雇主應收斂態度

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
最新研究指出，認為自己在工作上受到不公平待遇或歧視的員工罹患高血壓的機率比其他員工高出22%。（網路截圖）
最新研究指出，認為自己在工作上受到不公平待遇或歧視的員工罹患高血壓的機率比其他員工高出22%。（網路截圖）

職場歧視造成員工高血壓風險直上升！最新研究指出，認為自己在工作上受到不公平待遇或歧視的員工罹患高血壓的機率比其他員工高出22%。專家指出，該研究不僅讓醫師關注到高血壓共病可能與職場霸凌有關，也讓提醒雇主關注健全職場環境的重要性。

職場歧視增血壓

CNN》報導，職場歧視為「由於個人特徵、性別與年齡而出現職場上的不公平或不愉快」。最新研究顯示，在職場飽受歧視的勞工，會因為長期暴露於壓力中，導致罹患高血壓的風險比一般員工來得高。

研究人員花了8年的時間分析了1246位職場員工的數據，研究參與者在研究開始時，都沒有抽菸、酗酒的習慣，並調查他們「是否在工作受到不公平待遇、在職場遭到忽視」等。最後結果發現，歷經嚴重工作歧視的員工，罹患高血壓的機率比一般員工高出22%。

歧視常以開玩笑

美國心臟協會醫療長桑切斯表示，該研究將心臟健康與職場壓力連繫在一起，也意味著，雇主應認識到健全的職場環境是社會健康的重要因素，並致力於減少職場歧視的狀況，且意識到許多歧視是包裝成開玩笑的方式呈現。

心臟科醫師古拉蒂說，在診療心臟疾病或者高血壓時，都會詢問患者的生活狀況，如飲食習慣、財務狀況等。但她也坦言，在這份報告出爐以前，「從來沒有想過要詢問職場歧視或壓力的狀況」，如果能及早發現職場歧視，也能及早告訴病患潛在的健康風險。

多種低劑量藥物有效

Healthline》報導，高血壓的定義為「人體在平靜的狀態下測量血壓，連續2週內有3次以上的血壓收縮壓≧140 mmHg，舒張壓≧90 mmHg」，更是心血管疾病、腦中風、糖尿病與腎臟病等疾病的共同危險因子。然而，研究顯示，高血壓病患如果同時服用三到四種較低劑量的高血壓藥物，不僅能更有效降低血壓，還能減緩藥物的副作用。

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職場 高血壓

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