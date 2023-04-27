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隱瞞與中國關係 前哈佛教授被判軟禁半年

德國之聲／ 德國之聲

一名前哈佛大學教授因隱瞞參與中國的「千人計畫」，26日被判6個月居家監禁（house arrest）。中國長期試圖影響美國學術圈，美國近年開始加以打擊，此事件是涉案被告的學術頭銜最高的案件之一。

路透社報導，被告利伯（Charles Lieber）是著名的奈米科學家，曾是哈佛大學化學與化學生物學系主任。

報導引述檢方說法，稱利伯2011年同意藉「千人計劃」成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，該校並提供每月最多5萬美元的報酬，外加15.8萬美元的生活費。

檢方表示，參與外國學術交流計畫無罪，但利伯此前在回應美國國防部和美國國立衛生研究院的詢問時，就他在該計畫中的角色撒了謊，美國當局因而指控他在審判中作出虛假陳述、瞞報稅額，並隱瞞持有中國銀行帳戶。

利伯被判監禁2天、居家監禁半年和5萬美元的罰款。其中2天的監禁，他已於被捕後服刑完畢。檢察官稱，他另被判處2年獄後監督（supervised release），並須向國稅局賠償3萬3600美元。

千人計劃又稱「海外高層次人才引進計劃」，是中共2008年起為推動中國發展戰略目標，延攬在海外人才的計畫。美國自2018年特朗普執政期間，以打擊「中國經濟間諜活動」、「盜竊研究成果」為由，開始對此類計畫進行追蹤打擊。2022年在拜登執政下，美國司法部結束了相關行動，但表示若案件與來自中國的國安威脅有關，將持續追查。

此前，幾起相關起訴均以失敗告終，並被批干涉學術自由、助長亞裔歧視。此次利伯遭判刑，標誌著檢方的重大裡程碑。

2019年，孟山都公司（Monsanto）前僱員向海濤（Haitao Xiang，音譯）被美國當局指控，藉千人計畫協助中國盜取商業機密。

時任中國外交部發言人耿爽對此回應，中國的科技成就是中國人民奮鬥而來、不靠偷搶，中美加強科技交流合作，符合雙方利益，也有利於推動科技進步。美方借題發揮，把單一案件誇大為「中方有組織、有計劃地從美方竊取知識產權」，完全是別有用心。

（路透社、美聯社、中國外交部）

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