小學生驚見路上有斷指…物流大叔夾斷手指 悲痛「趕送貨沒空看醫生」

現代物流業發達，許多商品網路下單後，可能不需要24個小時就能送達手邊。然而方便的背後，卻也隱藏著物流人員的辛酸。近來在日本，就發生一件令人詫異的物流業意外事件。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，京都府舞鶴市於24日約下午四點時，有小學生在馬路上，發現一根約2公分長的手指。消息傳開來之後，許多網友立刻懷疑「是不是有黑道糾紛」。

然而就在25日晚上，警方查出手指的主人，其實是一位60多歲的物流業員工。當事人指出，那時他在送貨時，手指不慎被車門夾傷。但是因為還得忙著送東西，所以沒有選擇就醫，結果意外造成騷動。

真相大白後讓許多網友譁然，紛紛表示「手指都斷了還得繼續工作，這水很深啊」、「儘管不是治安事件，但手指斷了工作卻不能停，這樣的勞動環境明顯太異常了」、「感受到日本物流業堅持，一定要在時間內送達有多黑暗」。

另外也有人解釋「送貨員不去就醫的理由，是因為自己要是突然走掉，也沒有人力能到現場換班。物流業人手就是這麼不足，即便貨物再多，物流中斷造成送貨時間延遲，就會有大量顧客投訴」、「我過去也曾在送貨時被夾到過2次手指左右，但那時還是覺得得優先送貨…真的不正常…」。