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隔壁住了正妹女大生 43歲噁男入侵天花板裝針孔偷窺長達一年

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子侵入鄰居天花板，裝設針孔攝影機長期偷窺對方。圖擷自youtube
一位日本男子侵入鄰居天花板，裝設針孔攝影機長期偷窺對方。圖擷自youtube

日本近來發生一起社會事件。一位名為針谷啓太的43歲男子，涉嫌侵入鄰居女大學生的住處，並對女大生上下其手，因而遭到逮捕。警方發現過去以來，他還長期透過針孔偷窺女大生的私生活，噁男行徑令人髮指。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在居住在埼玉縣毛呂山町。3月14日，當時針谷趁著女大學生的家門沒有上鎖，於是趁機從玄關進到屋內，並且觸碰女性的身體。事發後逃離現場的樣子，則被其他鄰居目擊。

警方發現，女大生隔壁的房間，是針谷親戚的房子。但針谷在沒有徵得同意之下，私下打造鑰匙進出屋內多次。這一年來，他聽說隔壁「住了一位可愛的女生」後，便自行打造2公尺的樓梯，爬到天花板並破壞間隔牆壁，讓自己可以通到隔壁住處的天花板。

接著，他在女大生住處的天花板上鑽了兩個小孔，並放置針孔攝影機，偷窺女大學生的一舉一動長達一年。他也疑似利用自製的樓梯，入侵過女大學生住處的浴室等等。親戚則稱這一年來都沒發現異狀，不知道住處遭到利用，成為偷窺犯罪的據點。

日本 針孔攝影機 大學生

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